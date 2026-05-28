Lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial 2026. Fără Siyabonga Ngezana

Dan Roșu Publicat: 28 mai 2026, 12:30

Siyabonga Ngezana - Profimedia Images

Selecţionerul Hugo Broos a inclus în lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială de fotbal 2026 doi fundaşi debutanţi, Olwethu Makhanya şi Bradley Cross, dar nu şi pe Siyabonga Ngezana (14 selecţii) de la FCSB, scrie Reuters.

Au existat puţine surprize din partea antrenorului belgian, acesta rămânând în mare parte la jucătorii care au obţinut prima lor calificare la Cupa Mondială pentru Bafana Bafana după 16 ani.

Problemele medicale persistente şi lipsa minutelor de joc în 2026 (2 meciuri în Superligă şi 2 în Europa League) au determinat neconvocarea lui Ngezana la lot.

Lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial 2026

Fundaşul central Makhanya, în vârstă de 22 de ani, joacă pentru Philadelphia Union în Major League Soccer, în timp ce Cross, 25 de ani, format în academia lui Newcastle United, este fundaş stânga pentru echipa Kaizer Chiefs din Soweto.

Cei doi nu fuseseră implicaţi în calificări, dar dorinţa lui Broos de a avea mai multe opţiuni defensive a dus la selecţia lor.

Fundaşul stânga titular Aubrey Modiba a fost, de asemenea, selectat, în ciuda faptului că a ratat manşa retur a finalei Ligii Campionilor Africii, câştigată de Mamelodi Sundowns, din cauza unei accidentări la ischiogambieri.

Atacantul Lyle Foster (Burnely) va conduce linia de atac, iar experienţa şi abilitatea lui Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) cu mingea sunt considerate de Broos vitale pentru echipă, 19 dintre cei 26 de jucători fiind din liga sud-africană.

Cupa Mondială este un cântec de lebădă pentru antrenorul Hugo Broos, în vârstă de 74 de ani, care a declarat deja că îşi va încheia cariera după Mondial. Fostul fundaş a renunţat la fotbalul internaţional ca jucător după Cupa Mondială din 1986, care a avut în Mexic, unde a ajutat Belgia să ajungă pe locul 4.

“Ştiu că jucătorii la care am renunţat vor fi foarte dezamăgiţi. Au fost nişte decizii foarte dificile de luat. Sper că le-am ales pe cele corecte”, a spus Broos.

Africa de Sud va înfrunta Mexicul, una dintre gazde, în meciul de deschidere al turneului, pe 11 iunie, înainte de confruntările din Grupa A cu Cehia la Atlanta (18 iunie) şi Coreea de Sud la Monterrey (24 iunie).

Lotul Africii de Sud

Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates);

Fundaşi: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toţi de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96/Germania), Samukele Kabini (Molde FK/Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/SUA);

Mijlocaşi: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugalia);

Atacanţi: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toţi de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Anglia), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cipru).

