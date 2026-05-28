Lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial 2026. Fără Siyabonga Ngezana

Selecţionerul Hugo Broos a inclus în lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială de fotbal 2026 doi fundaşi debutanţi, Olwethu Makhanya şi Bradley Cross, dar nu şi pe Siyabonga Ngezana (14 selecţii) de la FCSB, scrie Reuters.

Au existat puţine surprize din partea antrenorului belgian, acesta rămânând în mare parte la jucătorii care au obţinut prima lor calificare la Cupa Mondială pentru Bafana Bafana după 16 ani.

Problemele medicale persistente şi lipsa minutelor de joc în 2026 (2 meciuri în Superligă şi 2 în Europa League) au determinat neconvocarea lui Ngezana la lot.

Lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial 2026

Fundaşul central Makhanya, în vârstă de 22 de ani, joacă pentru Philadelphia Union în Major League Soccer, în timp ce Cross, 25 de ani, format în academia lui Newcastle United, este fundaş stânga pentru echipa Kaizer Chiefs din Soweto.

Cei doi nu fuseseră implicaţi în calificări, dar dorinţa lui Broos de a avea mai multe opţiuni defensive a dus la selecţia lor.