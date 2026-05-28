Scandal uriaş înainte de Cupa Mondială! Selecţionerul a refuzat deplasarea în SUA, preşedintele a intervenit

Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic trebuie să înceapă peste 2 săptămâni, iar o parte dintre echipele naţionale au făcut deja deplasarea peste ocean pentru a se pregăti cât mai bine.
Totuşi, reprezentativa Senegalului are mari probleme, asta pentru că selecţionerul Pape Thiaw a refuzat să plece alături de echipă şi a fost nevoie de intervenţia preşedintelui federaţiei.
Naţionala Senegalului, mari probleme înainte de Cupa Mondială. Selecţionerul a refuzat să facă deplasarea
După ce a fost implicată în deja celebra finală de la Cupa Africii, contra celor din Maroc, care a fost decisă de TAS în favoarea celor din Maroc, pentru cei din Senegal vine un nou scandal. De data aceasta, selecţionerul Pape Thiaw a intrat în război cu federaţia, asta pentru că nu i s-a prelungit contractul care era scadent în luna februarie.
Acesta a refuzat să meargă alături de jucători în avionul care să-i ducă în Statele Unite, însă în cele din urmă, după o întârziere, Thiaw a fost convins chiar de preşedintele federaţiei că lucrurile se vor rezolva şi astfel a acceptat să facă deplasarea. Africanul acuză, pe lângă problema contractului, că au fost alte dificultăţi pe care le-a întâmpinat.
Se pare că există anumiţi bani care trebuiau plătiţi şi acest lucru nu s-a întâmplat, iar de asemenea au fost discuţii de baza unde se vor pregăti jucătorii pentru Cupa Mondială şi tot procesul care a fost făcut înaintea deplasării, notează presa locală.
Senegal, grupă dificilă la Cupa Mondială
Pentru naţionala Senegalului urmează un turneu final dificil, asta pentru că sorţii au decis să le ofere o grupă grea. Elevii lui Pape Thiaw urmează să dea piept cu Franţa, care este văzută de mulţi drept marea favorită la câştigarea competiţiei. De asemenea, Norvegia o să fie adversara africanilor, iar nordicii au o generaţie de excepţie.
Erling Haaland, Antonio Nusa, Martin Odegaard sau Alexander Sorloth sunt fotbaliştii care promit să facă spectacol pentru “Vikingi”. Ultima formaţie din Grupa I o să fie Irak, considerată o victimă sigură, dar care ar putea să producă surprize.
