Cătălin Cîrjan pune presiune înainte de Dinamo – FCSB: “Cel mai important meci de când am venit!”

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 14:00

Cătălin Cîrjan a vorbit despre meciul dintre Dinamo şi FCSB. Foto: Sport Pictures

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a discutat cu presa înainte de partida pe care formaţia alb-roşie urmează să o joace contra celor de la FCSB, vineri, pe Arcul de Triumf, de la ora 20:30. Jucătorul antrenat de Zeljko Kopic spune că e pregătit de “cea mai importantă partidă” de când s-a transferat la echipă.

Decarul bucureştenilor a spus că el şi colegii săi trebuie să aibă jocul de posesie cu care au obişnuit, iar asta îi va ajuta pentru a fi învingători la final.

“Cu siguranţă este cel mai important meci, am ajuns aici, ne dorim să ne calificăm în cupele europene. O să mă gândesc ce să le spun colegilor, nu cred că trebuie să zic foarte multe, toţi ştim importanţa şi vrem să ne îndeplinim obiectivul. O să văd mâine în vestiar cum o să fie.

Simt că sunt mai mulţi căpitani, jucători cu experienţă, Eddy Gnahore, Opruţ, mă ajută foarte mult. Îi cunoaştem foarte bine, sunt o echipă foarte bună, dar vreau să ne gândim la noi, dacă ne facem jocul nostru de posesie, avem ocazii şi suntem eficienţi, cred că o să câştigăm.

Nu contează cu cine jucăm, contează ce facem noi. E cel mai important meci de când am venit la Dinamo. Nu contează cine marchează, contează să câştigăm, asta e cel mai important, de fiecare dată cred că am arătat asta de-a lungul sezonului, că suntem o echipă şi nu contează cine dă gol”, a spus Cătălin Cîrjan.

Suporterii lui Dinamo continuă protestul

Fanii lui Dinamo s-au certat cu conducerea după ce sigla a fost schimbată fără o consultare care să fie făcută şi cu ei. Astfel, la ultimele două meciuri de acasă au protestat. La meciul cu FC Argeş nu a fost nici Peluza Cătălin Hîldan, nici Peluza Sud, în timp ce la confruntarea cu CFR Cluj au revenit fanii din PCH, însă din minutul 10.

Cele petrecute la confruntarea cu ardelenii se vor repeta şi la partida cu FCSB. Astfel, de abia din minutul 10 o să intre pe stadion fanii din PCH, iar cei din Peluza Sud nu o să vină deloc la meci şi vor vedea meciul la o terasă.

