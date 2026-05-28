Cătălin Cîrjan pune presiune înainte de Dinamo – FCSB: “Cel mai important meci de când am venit!”

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a discutat cu presa înainte de partida pe care formaţia alb-roşie urmează să o joace contra celor de la FCSB, vineri, pe Arcul de Triumf, de la ora 20:30. Jucătorul antrenat de Zeljko Kopic spune că e pregătit de “cea mai importantă partidă” de când s-a transferat la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decarul bucureştenilor a spus că el şi colegii săi trebuie să aibă jocul de posesie cu care au obişnuit, iar asta îi va ajuta pentru a fi învingători la final.

Cătălin Cîrjan e pregătit de meciul cu FCSB

Cătălin Cîrjan a vorbit despre partida dintre Dinamo şi FCSB şi ce plan au gazdele pentru a obţine victoria.

“Cu siguranţă este cel mai important meci, am ajuns aici, ne dorim să ne calificăm în cupele europene. O să mă gândesc ce să le spun colegilor, nu cred că trebuie să zic foarte multe, toţi ştim importanţa şi vrem să ne îndeplinim obiectivul. O să văd mâine în vestiar cum o să fie.

Simt că sunt mai mulţi căpitani, jucători cu experienţă, Eddy Gnahore, Opruţ, mă ajută foarte mult. Îi cunoaştem foarte bine, sunt o echipă foarte bună, dar vreau să ne gândim la noi, dacă ne facem jocul nostru de posesie, avem ocazii şi suntem eficienţi, cred că o să câştigăm.