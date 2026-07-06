Tatăl lui Erling Haaland, anunţ surprinzător direct de la Mondial: “Oricine şi-ar dori la Real Madrid”

Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland (25 de ani), a oferit o declaraţie surprinzătoare înaintea duelului dintre Brazilia şi Norvegia. Cele două naţionale s-au înfruntat în optimile Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Aflie Haaland a fost întrebat despre viitorul fiului său la Manchester City, ţinând cont că, de-a lungul timpului, au existat zvonuri că acesta ar fi dorit de Florentino Perez la Real Madrid.
Tatăl lui Erling Haaland, anunţ surprinzător direct de la Mondial
Alfie Haaland nu s-a ferit să recunoască faptul că un transfer pe Bernabeu i-ar surâde, pe viitor, fiului său. Acesta a subliniat, totuşi, că atacantul se simte excelent la Manchester City.
“Un transfer la Real Madrid? El este foarte fericit la Manchester City și mai are un contract pe termen lung. Așteptăm începutul noului sezon… dar oricine și-ar dori să joace pentru Real Madrid.
În fotbal nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a declarat tatăl lui Erling Haaland, Alfie Haaland, înainte de Brazilia – Norvegia.
Erling Haaland, cotat la suma de 200 de milioane de euro, mai are contract cu Manchester City până în vara lui 2034. Atacantul a ajuns la formaţia din Premier League în 2022, atunci când “cetăţenii” plăteau suma de de 60 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Borussia Dortmund.
În sezonul trecut, Erling Haaland a avut o formă de vis la Manchester City. Atacantul a marcat nu mai puţin de 38 de goluri, în cele 52 de meciuri bifate pentru “cetăţeni”.
La Campionatul Mondial, Haaland a fost decisiv pentru Norvegia. Atacantul a marcat cinci goluri, în cele trei meciuri disputate, cu Senegal şi Irak, în grupă, şi cu Coasta de Fildeş, în şaisprezecimi.
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