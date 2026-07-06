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Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! “Vikingul” a distrus samba cu o dublă

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 0:59

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Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! Vikingul a distrus samba cu o dublă

Haaland, decizie în Brazilia - Norvegia. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Brazilia şi Norvegia, din optimile Cupei Mondiale 2026, a adus primul gol pe finalul confruntării, atunci când Erling Haaland a arătat de ce e unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lumii.

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Atacantul nordic a profitat de o eroare de marcaj a fundaşului sud-american de la Arsenal, Gabriel Magalhaes, şi a marcat cu o lovitură de cap, din careu, care nu i-a vreo şansă lui Alisson.

Erling Haaland a lovit de două ori în Brazilia – Norvegia. L-a dominat pe rivalul său de la Arsenal

Jucătorul de la Manchester City a fost bine marcat de către fundaşii Braziliei, însă a a avut nevoie de doar un moment de neatenţie al adversarilor pentru a da lovitura. Haaland a plecat de la colţul lung, s-a demarcat către centrul careului, iar acolo s-a întâlnit cu mingea.

Andreas Schjelderup a centrat din stânga, după ce a driblat un advesar, iar balonul trimis de el a fost perfect şi Haaland a reluat cu capul, după o plutire superbă, iar astfel a înscris în duelul dintre Brazilia şi Norvegia.

Jucătorul de la Manchester City nu s-a oprit aici. În minutul 89, acesta a primit un balon la marginea careului, a preluat simplu şi a şutat puternic, la colţul lung, pe jos, iar Alisson nu a putut decât să privească neputincios.

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Haaland, printre golgheterii de la Cupa Mondială 2026

Pentru atacantul nordic a fost al 7-lea gol la Cupa Mondială 2026, după ce a punctat de câte două ori cu Irak, în faza grupelor, plus de două ori în succesul cu Senegal. Acesta nu a jucat contra Franţei, dar a revenit în primul 11 pentru faza 16-milor.

El a marcat în victoria cu Coasta de Fildeş, 2-1, şi este în acest moment la egalitate cu Mbappe şi Messi, care au de asemenea câte 7 goluri marcate în acest turneu din Statele Unite, Canada şi Mexic.

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