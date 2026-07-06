Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială

Carlos Queiroz, omul care a pregătit-o pe Ghana la Cupa Mondială din 2026, a decis să își dea demisia de pe banca naționalei din Africa Occidentală. Tehnicianul de 73 de ani a stat doar cinci meciuri la cârma “stelelor negre”, decizia fiind luată după ce elevii săi au fost eliminați din faza 16-imilor de finală de către Columbia cu scorul de 1-0.
Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru numeroși selecționeri să își dea demisia, iar recent lista de plecări de la naționale a devenit și mai lungă. Carlos Queiroz, portughezul care a pregătit-o pe Ghana, și-a dat demisia după ce echipa sa a fost eliminată imediat după ce a trecut de grupe.
Queiroz pleacă de la naționala Ghanei
Antrenorul născut în Mozambic preluase Ghana cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale, după ce federația din țară a decis să îl demită pe Otto Addo, cel care a reușit să califice “stelele negre” la turneul final din America de Nord. Tehnicianul de 50 de ani fusese pus pe liber după o serie negativă de rezultate în partidele de pregătire premergătoare World Cup.
Queiroz a apucat să stea pe banca Ghanei la un singur meci amical, 1-1 cu Țara Galilor, după care a început direct treaba la Cupa Mondială. În grupe, trupa din Africa Occidentală a învins la limită Panama cu un gol înscris în prelungiri, a remizat cu Anglia, iar în ultima rundă a fost învinsă de Croația cu 2-1.
În 16-imi, Ghana a fost eliminată de Columbia, la capătul unui meci în care sud-americanii au câștigat cu 1-0, însă au avut meciul sub control pe tot parcursul partidei.
🚨🇬🇭 Carlos Queiroz has decided to leave Ghana national team head coach job with immediate effect. pic.twitter.com/6tHT7ss7jm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Odată cu plecarea sa de la echipa Ghanei, Queiroz se alătură unei liste de antrenori care au plecat sau care au fost demiși după sau chiar și în timpul Cupei Mondiale. 10 selecționeri își mai luaseră până acum “adio” de la echipele pe care le-au pregătit:
- Steve Clarke – Scoția
- Sabri Lamouchi – Tunisia (demis)
- Ronald Koeman – Olanda
- Julian Nagelsmann – Germania
- Hong Myung-bo – Coreea de Sud
- Sebastian Beccacece – Ecuador
- Miroslav Koubek – Cehia
- Herve Renard – Tunisia
- Marcelo Bielsa – Uruguay
- Jamal Sellami – Iordania (demis)
- Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland
- Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026
- Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale
- Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! “Vikingul” a distrus samba cu o dublă
- Brazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi