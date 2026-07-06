Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială

Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 0:47

Comentarii
Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială

Carlos Queiroz, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Carlos Queiroz, omul care a pregătit-o pe Ghana la Cupa Mondială din 2026, a decis să își dea demisia de pe banca naționalei din Africa Occidentală. Tehnicianul de 73 de ani a stat doar cinci meciuri la cârma “stelelor negre”, decizia fiind luată după ce elevii săi au fost eliminați din faza 16-imilor de finală de către Columbia cu scorul de 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru numeroși selecționeri să își dea demisia, iar recent lista de plecări de la naționale a devenit și mai lungă. Carlos Queiroz, portughezul care a pregătit-o pe Ghana, și-a dat demisia după ce echipa sa a fost eliminată imediat după ce a trecut de grupe.

Queiroz pleacă de la naționala Ghanei

Antrenorul născut în Mozambic preluase Ghana cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale, după ce federația din țară a decis să îl demită pe Otto Addo, cel care a reușit să califice “stelele negre” la turneul final din America de Nord. Tehnicianul de 50 de ani fusese pus pe liber după o serie negativă de rezultate în partidele de pregătire premergătoare World Cup.

Queiroz a apucat să stea pe banca Ghanei la un singur meci amical, 1-1 cu Țara Galilor, după care a început direct treaba la Cupa Mondială. În grupe, trupa din Africa Occidentală a învins la limită Panama cu un gol înscris în prelungiri, a remizat cu Anglia, iar în ultima rundă a fost învinsă de Croația cu 2-1.

În 16-imi, Ghana a fost eliminată de Columbia, la capătul unui meci în care sud-americanii au câștigat cu 1-0, însă au avut meciul sub control pe tot parcursul partidei.

Reclamă
Reclamă

Odată cu plecarea sa de la echipa Ghanei, Queiroz se alătură unei liste de antrenori care au plecat sau care au fost demiși după sau chiar și în timpul Cupei Mondiale. 10 selecționeri își mai luaseră până acum “adio” de la echipele pe care le-au pregătit:

Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparațiiCraterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
Fanatik.ro
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
1:36 6 iul.

Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland
1:36 6 iul.

Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026
1:33 6 iul.

Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale
0:59 6 iul.

Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! “Vikingul” a distrus samba cu o dublă
0:54 6 iul.

VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi
0:06 6 iul.

Tatăl lui Erling Haaland, anunţ surprinzător direct de la Mondial: “Oricine şi-ar dori la Real Madrid”
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 4 „Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului 5 “A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG 6 OFICIAL | Real Madrid a rezolvat al patrulea transfer al verii. L-a cumpărat pe Denzel Dumfries de la Inter
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român