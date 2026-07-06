Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială

Carlos Queiroz, omul care a pregătit-o pe Ghana la Cupa Mondială din 2026, a decis să își dea demisia de pe banca naționalei din Africa Occidentală. Tehnicianul de 73 de ani a stat doar cinci meciuri la cârma “stelelor negre”, decizia fiind luată după ce elevii săi au fost eliminați din faza 16-imilor de finală de către Columbia cu scorul de 1-0.

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Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru numeroși selecționeri să își dea demisia, iar recent lista de plecări de la naționale a devenit și mai lungă. Carlos Queiroz, portughezul care a pregătit-o pe Ghana, și-a dat demisia după ce echipa sa a fost eliminată imediat după ce a trecut de grupe.

Queiroz pleacă de la naționala Ghanei

Antrenorul născut în Mozambic preluase Ghana cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale, după ce federația din țară a decis să îl demită pe Otto Addo, cel care a reușit să califice “stelele negre” la turneul final din America de Nord. Tehnicianul de 50 de ani fusese pus pe liber după o serie negativă de rezultate în partidele de pregătire premergătoare World Cup.

Queiroz a apucat să stea pe banca Ghanei la un singur meci amical, 1-1 cu Țara Galilor, după care a început direct treaba la Cupa Mondială. În grupe, trupa din Africa Occidentală a învins la limită Panama cu un gol înscris în prelungiri, a remizat cu Anglia, iar în ultima rundă a fost învinsă de Croația cu 2-1.

În 16-imi, Ghana a fost eliminată de Columbia, la capătul unui meci în care sud-americanii au câștigat cu 1-0, însă au avut meciul sub control pe tot parcursul partidei.