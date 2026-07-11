Înlocuitorul lui Courtois a îngropat Belgia! Spania, calificare dramatică în semifinalele Cupei Mondiale. Merino, erou naţional

Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, la capătul unui meci nebun la Los Angeles. Ibericii au învins Belgia cu 2-1 şi au ajuns în careul de aşi graţie unui gol marcat în minutul 88 de Mikel Merino, cel care a marcat golul calificării şi în meciul din optimi cu Portugalia.

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În minutul 71, Thibaut Courtois a fost nevoit să iasă de pe teren din cauza unei accidentări. Vedeta celor de la Real Madrid a fost înlocuită de Senne Lammens, portarul lui Manchester United. Goalkeeper-ul de 24 de ani nu va uita însă niciodată această partidă.

Gafa lui Lammens a decis Spania – Belgia

Cubarsi a şutat din afara careului, iar Lammens a respins în faţă. Pe fază au fost atât Nico Williams, cât şi Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal, care a adus victoria şi în meciul cu Portugalia, a trimis campioana europeană în semifinalele Cupei Mondiale pentru prima oară după 16 ani.

Imediat după acest gol, camerele TV l-au căutat pe Thibaut Courtois. Portarul lui Real Madrid a fost surprins pe banca de rezerve, resemnat, în timp ce fanii belgieni prezenţi pe arena din Los Angeles pleacă acasă cu inimile frânte.