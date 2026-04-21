„Tricolorul” care a mers cu România la Mondialul din 1930 și a „murit” de două ori: a apărut la propriul priveghi!

România a fost una dintre cele doar patru echipe din Europa prezente la prima ediție a Campionatului Mondial, în 1930. Povestea „tricolorilor” care au făcut călătoria lungă spre Uruguay este una fascinantă, din care nu lipsește nici regele Carol al II-lea, care ar fi făcut personal lotul României.

S-a îmbolnăvit de pneumonie în drum spre casă

România a câștigat cu Peru (3-1) și a pierdut în fața viitoare câștigătoare a trofeului, gazda Uruguay (0-4). Una dintre anecdotele aventurii românești din 1930 îl are drept protagonist pe Alfred Eisenbeisser Fieraru.

Mijlocașul, care era legitimat la Dragoș Vodă Cernăuți, a jucat în ambele meciuri de la Mondial. Pe drumul spre România, Fieraru s-a îmbolnăvit de pneumonie și a slăbit 15 kilograme. La Genova, a fost internat de urgență în spital, în timp ce restul delegației „tricolore” și-a continuat drumul spre casă.

Fieraru a venit acasă la propriul priveghi

La sosirea triumfală în Gara de Nord, pe 9 august 1930, lumea a observat absența lui Fieraru. Imediat, a apărut zvonul că a murit, iar mama fotbalistului i-a pregătit înmormântarea! În dimineața priveghiului, Fieraru a apărut la ușa casei, viu și nevătămat, iar mama sa a crezut că a văzut o fantomă și a leșinat pe loc.

Alfred Eisenbeisser Fieraru și-a revenit complet și a continuat să joace fotbal până în 1944, din 1932 la Venus București, marea forță a epocii. În paralel, a participat, în 1934 și 1938, la campionatele europene de patinaj artistic, în proba pe perechi. A fost și la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1936, de la Garmisch-Partenkirchen, unde a obținut locul al 13-lea. De fiecare dată, partenera sa a fost Irina Timcic.