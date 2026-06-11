Jucătorul transferat de FCSB se pregăteşte de noul sezon, cu gândul la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins

Jucătorul transferat de FCSB, Anderson Ceara (27 de ani), a început pregătirile pentru următorul sezon de Liga 1. Brazilianul e cu gândul şi la Campionatul Mondial, care va începe azi, live exclusiv în Universul Antena.
Meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, se va disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. De la ora 20:30 va avea loc ceremonia de deschidere, Shakira urmând să dea startul petrecerii pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.
Jucătorul transferat de FCSB se pregăteşte de noul sezon, cu gândul la Campionatul Mondial
Anderson Ceara a ajuns la un acord cu FCSB, în această vară. Gigi Becali le va plăti celor de la Csikszereda suma de 500.000 de euro în schimbul brazilianului, “ciucanii” păstrând şi 25% dintr-un viitor transfer al acestuia.
Anderson Ceara se află, în această perioadă, în vacanţă în ţara natală, Brazilia. Mijlocaşul s-a filmat în sala de forţă, fiind îmbrăcat în tricoul naţionalei Braziliei, cu numărul 9 şi numele lui Ronaldo pe spate.
Brazilia va debuta la Campionatul Mondial în meciul cu Maroc, duminică, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Din Grupa C mai fac parte Haiti şi Scoţia, care se vor întâlni tot duminică, de la ora 04:00.
Cifrele lui Anderson Ceara la Csikszereda
Anderson Ceara ajunge la Csikszereda în urmă cu doi ani, când echipa era în liga secundă, iar fotbalistul venea de la Santos, liber de contract. În acest timp petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc acesta a evoluat în 81 de meciuri, a marcat 11 goluri şi a oferit 16 pase decisive.
Salariul cu care Anderson Ceara, care acum este în vacanţă, în ţara natală, urmează să fie de aproximativ 15.000 de euro lunar. Agentul său a stabilit toate detaliile cu gruparea bucureşteană şi actele urmează să fie semnate cât de curând.
Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.
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