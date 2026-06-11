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Moment tensionat în echipa Angliei, înainte de Cupa Mondială 2026! Thomas Tuchel şi-a asumat responsabilitatea

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 11:10

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Moment tensionat în echipa Angliei, înainte de Cupa Mondială 2026! Thomas Tuchel şi-a asumat responsabilitatea

Thomas Tuchel / Profimedia

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Anglia a câştigat cu 3-0 meciul cu Costa Rica, ultimul test dinaintea Cupei Mondiale 2026. Echipa lui Thomas Tuchel speră să cucerească al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit tocmai în 1966. Singurele emoţii de noaptea trecută de la meciul care s-a disputat la Orlando au fost legate de amânarea meciului, din cauza unei furtuni. Astfel de scenarii se pot repeta pe durata turneului final.

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Noaptea trecută, Declan Rice, Anthony Gordon şi Ollie Watkins au marcat cele trei goluri ale Angliei. În minutul 68, Gordon a transformat un penalty, dar nu înainte ca pe teren să aibă loc un moment tensionat, iar presa din Anglia şi Spania nu a ratat ocazia de a trata aceste subiect.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Moment tensionat în echipa Angliei, înainte de Cupa Mondială 2026

Imediat după ce arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri, Jude Bellingham, vedeta lui Real Madrid, a luat mingea pentru a executa de la punctul cu var. Cu toate acestea, de pe margine i s-a spus să lase balonul, iar cel care a executat a fost noul jucător al Barcelonei, Anthony Gordon.

La finalul meciului, Thomas Tuchel a vrut să lămurească imediat situaţia şi şi-a asumat responsabilitatea pentru acest moment. Germanul a declarat că s-a pierdut ordinea executanţilor, în condiţiile în care în acest meci s-au făcut foarte multe schimbări:

“Au fost multe schimbări şi nu mai era clară ordinea executanţilor. Anthony era al doilea executant. Nu era bătut în cuie. În mod normal este, deoarece ştim că putem face doar cinci schimbări. Deja se făcuseră mai multe schimbări şi a fost o lipsă de comunicare. Era responsabilitatea noastră şi a trebuit să strigăm de la margine”, a declarat Thomas Tuchel, citat de goal.com.

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Programul Angliei la Cupa Mondială 2026

  • Anglia – Croaţia (23:00, 17 iunie, Grupa L, Dallas Stadium)
  • Anglia – Ghana (23:00, 23 iunie, Grupa L, Boston Stadium)
  • Panama – Anglia (00:00, 28 iunie, Grupa L, New York/New Jersey Stadium)
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