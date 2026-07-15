Tuchel a răbufnit după ce presa a scris despre conflictul cu Bellingham: „La ce te aștepți?! Normal că primești reacția asta!”

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a negat că ar exista vreo problemă între el și Jude Bellingham, înaintea marelui meci din semifinalele Campionatului Mondial contra Argentinei, partidă care este în această seară de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Tuchel a criticat interviul acordat de Bellingham, însă nu dă vina pe jucător, ci pe reporter pe care îl acuză că a trunchiat declarația pe care o dăduse selecționerul.
Tuchel critică reporterul care i-a luat interviu lui Bellingham
Conform presei din Anglia, Tuchel a lămurit în cantonamentul Angliei acele declarații, iar selecționerul a vorbit într-un interviu pentru Talk Sport despre situație.
„Mă întreb cine amplifică lucrurile astea, nu? Nu există nimic de amplificat, iar dacă se face caz, se face în presă, bineînțeles. La ce te aștepți de la un jucător care tocmai a jucat 120 de minute și a dat, la propriu, totul, dacă scurtezi declarația antrenorului său, dacă nu-i spui că acesta a zis că a fost de clasă mondială, dacă nu-i spui că a avut acțiuni de clasă mondială?
Dacă tai toate aceste lucruri și îi spui doar: «Antrenorul tău a zis că ai fost neglijent», la ce te aștepți? Normal că primești reacția pe care o primești, iar apoi încerci să umfli subiectul și oamenii încearcă să creeze neînțelegeri și fisuri acolo unde nu există fisuri. Avem aceleași obiective. Avem spirit competitiv, iar eu sunt un antrenor competitiv. Împing această echipă la limită și aceea a fost evaluarea mea.
Cred că întrebarea a fost nedreaptă față de Jude în acel moment, pentru că a eliminat toate complimentele din analiza mea și l-a întrebat doar despre părțile critice, așa că pot să înțeleg. La ce te aștepți de la un jucător care tocmai a dat totul și stă în fața unui microfon, la un interviu la cald?
Asta e situația, dar suntem la fel de uniți ca întotdeauna, chiar mai uniți decât înainte. Se vede și pe teren. Energia și mentalitatea din cantonament au fost excelente în ultimele zile și suntem pregătiți să dăm totul mâine (nr. astăzi)” a spus Thomas Tuchel.
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