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FIFA pregătește nota de plată! Ce se va întâmpla după Mondial cu cei care au criticat arbitrajul

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 10:48

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FIFA pregătește nota de plată! Ce se va întâmpla după Mondial cu cei care au criticat arbitrajul

Arbitrul Francois Letexier a fost criticat dur de egipteni după înfrângerea cu Argentina / Getty Images

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Campionatul Mondial se apropie de final: mai sunt trei partide, semifinala din această seară, și cele două finale din weekend, toate meciurile pe Antena 1 și AntenaPLAY. De săptămâna viitoare, FIFA începe să facă raport.

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Conform New York Times, FIFA așteaptă până după Mondial ca să sancționeze jucătorii și antrenorii care au lansat critici cu privire la arbitraje sau la organizarea turneului.

FIFA pregătește sancțiuni

Pe tot parcursul turneului, arbitrii au fost ținta criticilor dure, inclusiv din partea selecționerului Angliei, Thomas Tuchel, a fundașului elvețian Manuel Akanji sau, mai ales, a selecționerului Egiptului, Hossam Hassan. Și Didier Deschamps a răbufnit după înfrângerea cu Spania din semifinale.

FIFA nu a dorit să comenteze pe parcursul turneului atacurile, iar sancțiunile vor depinde și de rapoartele întocmite de arbtrii, dar și alți factori. FIFA a procedat la fel în 2022, când a sancționat criticii după competiție. În ultime campionate, precum Premier League, de exemplu, criticile la microfon aduc rapid amenzi sau chiar suspendarea pe perioadă determinată, de 1-2 etape.

Șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, a lansat un mesaj clar pentru a stopa acuzațiile cu privire la un ajutor dat Argentinei la turneul final: „Nimeni nu poate să pună la îndoială integritatea oficialilor de la FIFA World Cup. Când acest lucru se întâmplă, poate să provoace reacții care duc la amenințări împotriva lor și a familiilor lor. Acest lucru nu este corect” spunea Collina pe 9 iulie.

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