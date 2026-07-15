24 de ore pentru a evita dezastrul: Neluțu Varga trebuie să achite 1,5 milioane de euro pentru a salva viitorul CFR-ului

CFR Cluj a adunat datorii uriașe în ultimii ani, iar Neluțu Varga trebuie să facă iarăși un sacrificiu din punct de vedere financiar pentru a evita un adevărat dezastru.
Finanțatorul ardelenilor are la dispoziție 24 de ore pentru a salva viitorul clubului din Gruia, care este amenințat cu depunctarea și excluderea din cupele europene.
CFR Cluj, la un pas de depunctare și excluderea din competițiile europene
Situația de la CFR Cluj este una tot mai dificil de gestionat pentru Neluțu Varga, care trebuie să achite o datorie de 1,5 milioane de euro către ANAF pentru a salva clubul de un adevărat dezastru.
Fanatik.ro anunță că dacă datoria nu va fi stinsă până la miezul nopții, ardelenii vor fi în incapacitatea de a înregistra jucători, ba mai mult, ar putea începe sezonul și cu o depunctare.
Cel mai negru scenariu este excluderea din cupele europene, care se va aplica pentru sezonul 2027/2028, dacă Neluțu Varga nu va achita la timp cei 1,5 milioane de euro.
Jucătorii aduși de CFR Cluj în această vară
Marian Huja (clauză activată – Pogon Szczecin), Yuval Sade (Maccabi Netanya), Andre Moreira (Volos), Renato Pantalon (FK Jablonec), Igor Savic (Zrinjski), Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), Francisco Barrios (Boston River) și Stefan Drazic (APOEL Nicosia) sunt jucătorii transferați până acum de CFR Cluj.
Ba mai mult, ardelenii sunt pe cale să închidă și transferul lui Bruno Costa (29 de ani), fotbalist cu 47 de apariții în tricoul portughezilor de la FC Porto.
Ce spun procedurile de penalizare a FRF
- controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja costurile legate de performanță, procent din venituri din exploatare + rezultatul net din transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 80%, 70% de la 31.12.2023); încălcarea acestor indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea legitimării jucătorilor;
- capacitatea de plată – lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități – va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 puncte în loc de 3/per articol):
- monitorizare la 15 iulie, pentru datorii rezultate din activități până la 30.06 și scadente la 30.06.
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