“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!” Fanii Argentinei nu au mai ţinut cont de nimic

Suporterii argentinieni prezenţi în Statele Unite au marcat eliminarea Franţei în semifinalele Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-2) printr-un minut de reculegere.

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Nu va avea loc o revanşă între Franţa şi Argentina în finala Cupei Mondiale. Iar acest lucru nu deranjează prea mult suporterii echipei Albiceleste, care au găsit un mod macabru de a se bucura pentru eliminarea Cocoşului galic.

“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!”

Aceştia au sărbătorit înfrângerea echipei „Les Bleus” în semifinală împotriva Spaniei (2-0) în cadrul unui imens miting organizat la Atlanta, în ajunul semifinalei lor împotriva Spaniei, miercuri (ora 22:00).

🚨 “UN MINUTO DE SILENCIO, PARA FRANCIA QUE ESTÁ MUERTO”

Hinchas argentinos 🇦🇷 celebraron la eliminación de Francia 🇫🇷 de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/GkN1nIuStS

— Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 14, 2026

Apoi au continuat cu refrenele împotriva Angliei, desfăşurând bannere cu referire la Insulele Falkland, care vor fi interzise în stadion.