Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!” Fanii Argentinei nu au mai ţinut cont de nimic

“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!” Fanii Argentinei nu au mai ţinut cont de nimic

Dan Roșu Publicat: 15 iulie 2026, 11:10

Comentarii
Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit! Fanii Argentinei nu au mai ţinut cont de nimic

Fani Argentina

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Suporterii argentinieni prezenţi în Statele Unite au marcat eliminarea Franţei în semifinalele Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-2) printr-un minut de reculegere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu va avea loc o revanşă între Franţa şi Argentina în finala Cupei Mondiale. Iar acest lucru nu deranjează prea mult suporterii echipei Albiceleste, care au găsit un mod macabru de a se bucura pentru eliminarea Cocoşului galic.

“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!”

Aceştia au sărbătorit înfrângerea echipei „Les Bleus” în semifinală împotriva Spaniei (2-0) în cadrul unui imens miting organizat la Atlanta, în ajunul semifinalei lor împotriva Spaniei, miercuri (ora 22:00).

Apoi au continuat cu refrenele împotriva Angliei, desfăşurând bannere cu referire la Insulele Falkland, care vor fi interzise în stadion.

Reclamă
Reclamă

Presa argentiniană, mai puţin indulgentă, a constatat, la rândul ei, superioritatea foarte clară a Spaniei faţă de Franţa.

Ziarul „Olé” a publicat astfel o analiză usturătoare cu privire la înfrângerea Franţei. „O adevărată înfrângere zdrobitoare”, scrie jurnalistul Diego Macias. „Pe alocuri, a fost o adevărată lecţie de umilinţă. Unde a dispărut Franţa de neoprit care visa la o nouă finală? Unde sunt şuturile cu stângul ale lui Dembélé? Unde au dispărut jocul lui Olise şi al lui Koundé? Şi golurile lui Mbappé? Spania a exploatat toate aceste slăbiciuni mentale şi tehnice graţie unei formule mai vechi decât fotbalul însuşi: posesia mingii.”

El a continuat într-un stil concis: „Cupa Mondială are deja primul său finalist, iar spaniolii merită aplauze pentru că i-au făcut de râs pe favoriţi.” După ce l-a criticat pe Ousmane Dembélé, aflat „la zece mii de kilometri distanţă de Balonul de Aur”, pe Kylian Mbappé, „deconectat de restul echipei”, şi l-a lăudat pe Adrien Rabiot, „singurul jucător demn de această echipă franceză”, ziarul a ajuns la concluzia că „Spania a jucat ca într-o finală, aşa cum se cuvine”. „Franţa s-a pierdut între cuvinte şi fapte”, a adăugat acesta.

"Nu a văzut-o". Şi-a găsit sfârşitul pe trecerea de pietoni, după ce a fost aruncată zeci de metri în aer"Nu a văzut-o". Şi-a găsit sfârşitul pe trecerea de pietoni, după ce a fost aruncată zeci de metri în aer
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștigă 2.000 € pe săptămână făcând o muncă pe care mulți o evită. A renunțat la cariera în bancă pentru asta
Observator
Câștigă 2.000 € pe săptămână făcând o muncă pe care mulți o evită. A renunțat la cariera în bancă pentru asta
Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a stat deloc pe gânduri
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a stat deloc pe gânduri
12:59

Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată într-o semifinală de Mondial! Ce a reușit un jucător din echipa lui De la Fuente
12:31

Panică totală pentru spanioli: Lamine Yamal, dureri mari după meciul cu Franța! Ce spune De la Fuente
12:05

Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș
11:34

Tuchel a răbufnit după ce presa a scris despre conflictul cu Bellingham: „La ce te aștepți?! Normal că primești reacția asta!”
11:01

24 de ore pentru a evita dezastrul: Neluțu Varga trebuie să achite 1,5 milioane de euro pentru a salva viitorul CFR-ului
10:48

FIFA pregătește nota de plată! Ce se va întâmpla după Mondial cu cei care au criticat arbitrajul
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 4 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 5 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta 6 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!