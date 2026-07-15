“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!” Fanii Argentinei nu au mai ţinut cont de nimic

Suporterii argentinieni prezenţi în Statele Unite au marcat eliminarea Franţei în semifinalele Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-2) printr-un minut de reculegere.
Nu va avea loc o revanşă între Franţa şi Argentina în finala Cupei Mondiale. Iar acest lucru nu deranjează prea mult suporterii echipei Albiceleste, care au găsit un mod macabru de a se bucura pentru eliminarea Cocoşului galic.
“Un minut de reculegere pentru Franţa care a murit!”
Aceştia au sărbătorit înfrângerea echipei „Les Bleus” în semifinală împotriva Spaniei (2-0) în cadrul unui imens miting organizat la Atlanta, în ajunul semifinalei lor împotriva Spaniei, miercuri (ora 22:00).
🚨 “UN MINUTO DE SILENCIO, PARA FRANCIA QUE ESTÁ MUERTO”
Hinchas argentinos 🇦🇷 celebraron la eliminación de Francia 🇫🇷 de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/GkN1nIuStS
— Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 14, 2026
Apoi au continuat cu refrenele împotriva Angliei, desfăşurând bannere cu referire la Insulele Falkland, care vor fi interzise în stadion.
Presa argentiniană, mai puţin indulgentă, a constatat, la rândul ei, superioritatea foarte clară a Spaniei faţă de Franţa.
Ziarul „Olé” a publicat astfel o analiză usturătoare cu privire la înfrângerea Franţei. „O adevărată înfrângere zdrobitoare”, scrie jurnalistul Diego Macias. „Pe alocuri, a fost o adevărată lecţie de umilinţă. Unde a dispărut Franţa de neoprit care visa la o nouă finală? Unde sunt şuturile cu stângul ale lui Dembélé? Unde au dispărut jocul lui Olise şi al lui Koundé? Şi golurile lui Mbappé? Spania a exploatat toate aceste slăbiciuni mentale şi tehnice graţie unei formule mai vechi decât fotbalul însuşi: posesia mingii.”
El a continuat într-un stil concis: „Cupa Mondială are deja primul său finalist, iar spaniolii merită aplauze pentru că i-au făcut de râs pe favoriţi.” După ce l-a criticat pe Ousmane Dembélé, aflat „la zece mii de kilometri distanţă de Balonul de Aur”, pe Kylian Mbappé, „deconectat de restul echipei”, şi l-a lăudat pe Adrien Rabiot, „singurul jucător demn de această echipă franceză”, ziarul a ajuns la concluzia că „Spania a jucat ca într-o finală, aşa cum se cuvine”. „Franţa s-a pierdut între cuvinte şi fapte”, a adăugat acesta.
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