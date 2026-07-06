UEFA, atac la FIFA! Scandal monstru în urma anulării cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun: “De neînțeles”

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun “a depăşit linia roşie”, este “de neînţeles şi nejustificabilă”.

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“Decizia de ieri, de suspendare pentru o perioadă probatorie de un an a implementării suspendării automate de un meci, în urma unui cartonaș roșu acordat jucătorului Folarin Balogun, a depășit linia roșie.

Fotbalul, ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care stau la baza unei competiții corecte, oneste și transparente. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, nu.

O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o opțiune discreționară și nu necesită adoptarea deciziei unui organism competent. Este un principiu înrădăcinat în regulament, care nu poate fi supus excepțiilor, mai ales în mijlocul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit în mod regulat suspendarea.

Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de către tutorii săi, integritatea sportului este în joc, iar credibilitatea unei competiții este subminată. În mod similar, o astfel de decizie creează un precedent în turneul în curs, unde situații similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiției.