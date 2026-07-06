UEFA, atac la FIFA! Scandal monstru în urma anulării cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun: “De neînțeles”

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun “a depăşit linia roşie”, este “de neînţeles şi nejustificabilă”.
“Decizia de ieri, de suspendare pentru o perioadă probatorie de un an a implementării suspendării automate de un meci, în urma unui cartonaș roșu acordat jucătorului Folarin Balogun, a depășit linia roșie.
Fotbalul, ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care stau la baza unei competiții corecte, oneste și transparente. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, nu.
O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o opțiune discreționară și nu necesită adoptarea deciziei unui organism competent. Este un principiu înrădăcinat în regulament, care nu poate fi supus excepțiilor, mai ales în mijlocul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit în mod regulat suspendarea.
Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de către tutorii săi, integritatea sportului este în joc, iar credibilitatea unei competiții este subminată. În mod similar, o astfel de decizie creează un precedent în turneul în curs, unde situații similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiției.
Fotbalul este cel mai iubit sport din lume, deoarece este un joc frumos și este considerat de încredere, deoarece se joacă peste tot cu aceleași reguli. Un turneu nu este niciodată un sport de sine stătător și, dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, are puterea de a avea consecințe pozitive sau negative asupra jocului în ansamblu.
Ne exprimăm neîncrederea față de o decizie fără precedent, de neînțeles și de nejustificat.”, a scris UEFA, într-un comunicat, informează Sport Bible.
Folarin Balogun fusese eliminat miercuri, în meciul din şaisprezecimile de finală câştigat de echipa SUA (2-0) împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pentru că a călcat pe piciorul fundaşului Tarik Muharemovic.
Sancţiunea de un meci a lui Folarin Balogun a fost suspendată duminică de FIFA.
Regulamentul FIFA prevede, în cazul unui cartonaş roşu, o suspendare automată de un meci, care nu poate face obiectul unui apel din partea echipei jucătorului sancţionat.
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