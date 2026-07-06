Ronaldo nu l-a iertat pe Vinicius Jr, după eşecul dureros cu Norvegia: “Când Brazilia avea cea mai mare nevoie de el..”

Vinicius Junior a fost tras la răspundere de legendarul Ronaldo, după Brazilia – Norvegia 1-2, meci în urma căruia sud-americanii au fost eliminaţi în optimile Campionatului Mondial.

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Chiar dacă a marcat 4 goluri la acest Mondial, Vinicius nu a ieşit la rampă atunci când Selecao avea mai multă nevoie de el. Cu Norvegia, Bruno Guimaraes a fost cel care a executat şi ratat un penalty în prima repriză.

Ronaldo nu l-a iertat pe Vinicius Jr, după eşecul dureros cu Norvegia

“Vinicius Junior trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea. Cu toții știm cât de talentat este, însă acesta nu a fost un Campionat Mondial reușit pentru el. Nu a părut niciodată jucătorul pe care l-am văzut dominând la echipa de club.

Când Brazilia avea cea mai mare nevoie de vedetele sale, el nu și-a pus cu adevărat amprenta asupra turneului. Norvegia a meritat victoria, să fie clar. A fost bine organizată, disciplinată, iar Haaland a pedepsit fiecare greșeală.

Însă Brazilia a ajutat Norvegia prin deciziile slabe luate încă dinainte ca meciul să înceapă. La acest nivel, una sau două greșeli îți pot încheia parcursul la Campionatul Mondial. În această seară au fost prea multe”, a declarat Ronaldo Nazario, conform AS.