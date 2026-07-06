Ronaldo nu l-a iertat pe Vinicius Jr, după eşecul dureros cu Norvegia: “Când Brazilia avea cea mai mare nevoie de el..”

Vinicius Junior a fost tras la răspundere de legendarul Ronaldo, după Brazilia – Norvegia 1-2, meci în urma căruia sud-americanii au fost eliminaţi în optimile Campionatului Mondial.
Chiar dacă a marcat 4 goluri la acest Mondial, Vinicius nu a ieşit la rampă atunci când Selecao avea mai multă nevoie de el. Cu Norvegia, Bruno Guimaraes a fost cel care a executat şi ratat un penalty în prima repriză.
Ronaldo nu l-a iertat pe Vinicius Jr, după eşecul dureros cu Norvegia
“Vinicius Junior trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea. Cu toții știm cât de talentat este, însă acesta nu a fost un Campionat Mondial reușit pentru el. Nu a părut niciodată jucătorul pe care l-am văzut dominând la echipa de club.
Când Brazilia avea cea mai mare nevoie de vedetele sale, el nu și-a pus cu adevărat amprenta asupra turneului. Norvegia a meritat victoria, să fie clar. A fost bine organizată, disciplinată, iar Haaland a pedepsit fiecare greșeală.
Însă Brazilia a ajutat Norvegia prin deciziile slabe luate încă dinainte ca meciul să înceapă. La acest nivel, una sau două greșeli îți pot încheia parcursul la Campionatul Mondial. În această seară au fost prea multe”, a declarat Ronaldo Nazario, conform AS.
Vinicius a explicat de ce nu a executat lovitura de la 11 metri cu Norvegia
Vinicius, vedeta echipei naţionale a Braziliei, i-a oferit mingea lui Bruno Guimaraes, care a ratat în prima repriză un penalty care ar fi permis Seleccao să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.
“Bruno şutează mai bine decât mine.” Acesta este argumentul invocat de Vinicius Junior în faţa presei, care i-a pus întrebarea pe care şi-o punea întreaga ţară: de ce nu şi-a asumat responsabilitatea în momentul executării penalty-ului care ar fi permis Braziliei să preia conducerea în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.
“Antrenorul decide dinainte cine va executa lovitura. L-a ales pe Bruno. N-am fost niciodată orgolios, n-am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al competiţiei şi de aceea Bruno a executat lovitura. El execută penalty-urile mai bine decât mine, şi de aceea antrenorul l-a ales”, a declarat Vini după meci.
“Nu am fugit niciodată de responsabilităţi. Mulţi vor spune că nu am vrut, dar nu m-am ascuns niciodată. Execut loviturile de la 11 metri la Real atunci când antrenorul mă desemnează. Trebuie să ne pregătim mai bine pentru următoarea Cupă Mondială şi pentru următoarele meciuri”, a adăugat el.
Carlo Ancelotti a explicat în cadrul conferinţei de presă că, având în vedere statisticile jucătorilor la loviturile de pedeapsă, a ales să încredinţeze această sarcină “mai întâi lui Neymar, apoi lui Raphinha, Bruno Guimaraes şi Gabriel Martinelli”. Primii doi nu se aflau pe teren în prima repriză.
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