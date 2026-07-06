Radu Drăguşin ajunge astăzi în Italia. S-a aflat pe ce bani se face transferul la Fiorentina!

Acum este clar! Radu Drăguşin merge în Italia. Fotbalistul ajunge astăzi la Fiorentina, unde va efectura vizita medicală. Dacă nu sunt probleme de sănătate, fotbalistul ar urma să şi semneze.

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Radu Drăgușin va merge la Fiorentina sub formă de împrumut, iar italienii au opțiunea de a îl cumpăra definitiv. S-a aflat şi ce bani plăteşte clubul la care activat şi Adi Mutu pentru român.

Fiorentina achită acum 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar în vara lui 2027 ar urma să le plătească celor de la Tottenham încă 17,5 milioane de euro.

„Radu Drăgușin ajunge pe Viola Park pentru un preț total de 19 milioane de euro, împărțit între 1,5 milioane de euro pentru un împrumut plătit și 17,5 milioane de euro pentru o răscumpărare obligatorie în iunie 2027, după atingerea a 60% din cele 38 de apariții în campionat. Toate acestea, după controlul medical (care poate fi chiar astăzi) pentru a transforma acordul verbal încheiat ieri între conducerea celor două cluburi în semnături de contract și a da undă verde transferului jucătorului român, născut în 2002”, scriu site-urile din Italia.

“Obiectivul este ca jucătorul să ajungă la Florența cât mai curând, astfel încât să fie la dispoziția lui Fabio Grosso încă de la începutul cantonamentului de pregătire, programat pentru luni, data de 13. Drăgușin — un jucător de picior drept, cu o prezență fizică impunătoare — este internațional român și a fost desemnat Fotbalistul Român al Anului în 2023”, scrie şi Gazzetta dello Sport.