Home | Fotbal | Fotbal extern | Radu Drăguşin ajunge astăzi în Italia. S-a aflat pe ce bani se face transferul la Fiorentina!

Radu Drăguşin ajunge astăzi în Italia. S-a aflat pe ce bani se face transferul la Fiorentina!

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 11:37

Comentarii
Radu Drăguşin ajunge astăzi în Italia. S-a aflat pe ce bani se face transferul la Fiorentina!

Radu Drăgușin / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Acum este clar! Radu Drăguşin merge în Italia. Fotbalistul ajunge astăzi la Fiorentina, unde va efectura vizita medicală. Dacă nu sunt probleme de sănătate, fotbalistul ar urma să şi semneze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin va merge la Fiorentina sub formă de împrumut, iar italienii au opțiunea de a îl cumpăra definitiv. S-a aflat şi ce bani plăteşte clubul la care activat şi Adi Mutu pentru român.

Fiorentina achită acum 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar în vara lui 2027 ar urma să le plătească celor de la Tottenham încă 17,5 milioane de euro.

„Radu Drăgușin ajunge pe Viola Park pentru un preț total de 19 milioane de euro, împărțit între 1,5 milioane de euro pentru un împrumut plătit și 17,5 milioane de euro pentru o răscumpărare obligatorie în iunie 2027, după atingerea a 60% din cele 38 de apariții în campionat. Toate acestea, după controlul medical (care poate fi chiar astăzi) pentru a transforma acordul verbal încheiat ieri între conducerea celor două cluburi în semnături de contract și a da undă verde transferului jucătorului român, născut în 2002”, scriu site-urile din Italia.

“Obiectivul este ca jucătorul să ajungă la Florența cât mai curând, astfel încât să fie la dispoziția lui Fabio Grosso încă de la începutul cantonamentului de pregătire, programat pentru luni, data de 13. Drăgușin — un jucător de picior drept, cu o prezență fizică impunătoare — este internațional român și a fost desemnat Fotbalistul Român al Anului în 2023”, scrie şi Gazzetta dello Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Cluburile din SuperLiga se îmbogățesc de pe urma suporterilor. Cum se inspiră echipele românești din programul socios al granzilor Real Madrid și Barcelona
Fanatik.ro
Cluburile din SuperLiga se îmbogățesc de pe urma suporterilor. Cum se inspiră echipele românești din programul socios al granzilor Real Madrid și Barcelona
11:34

Unde s-a ajuns. Cum a insistat Donald Trump pentru “salvarea” lui Balogun. Scandal cât Casa Albă la Campionatul Mondial
11:21

Vinicius explică de ce nu a executat lovitura de la 11 metri din timpul meciului cu Norvegia
11:07

S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica
10:34

Presa din Belgia, la picioarele lui Darius Olaru: “Un pitbull cu o tehnică bună”
10:19

Erling Haaland, după calificarea Norvegiei în sferturi: „Nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Este ireal, este imens!”
9:26

Răzvan Lucescu aduce la AL Sadd un fotbalist care a avut cota de 50.000.000 de euro!
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 4 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 5 VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi 6 „Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român