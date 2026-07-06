Destinaţie surpriză pentru Pep Guardiola. Propus să preia naţionala Olandei

Variantă surpriză pentru Pep Guardiola. După ce s-a despărţit de Manchester City, tehnicianul are şanse mari să preia naţionala Olandei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronald Koeman și-a dat demisia, în urma eliminării cu Maroc. Acum numele lui Pep Guardiola este vehiculat pentru banca tehnică a “portocalei mecanice”.

Cel care a lansat această variantă este Ronald de Boer, fost coleg cu Pep Guardiola la FC Barcelona.

„Ar fi fantastic pentru Olanda, pentru că Pep este omul potrivit. A impus un stil de joc bazat pe presiune constantă la toate echipele pe care le-a pregătit, promovează un fotbal ofensiv și dominant și nu îi lasă adversarului posesia mingii. Pep este un discipol al lui Johan Cruyff. Își dorește să întoarcă ceva fotbalului olandez, deoarece, atât ca jucător, cât și ca antrenor, a devenit ceea ce este astăzi datorită mentorului și profesorului său, Johan Cruyff. Spune acest lucru în aproape fiecare interviu. Acum este momentul ideal să își transforme recunoștința în fapte”, a declarat Ronald de Boer, conform Marca.