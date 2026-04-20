„Victorie sau moarte!” Povestea singurului om care a jucat două finale de Cupa Mondială cu două naționale diferite

„M-au amenințat că îmi vor ucide mama și sora!”

Luis Monti a evoluat în acea finală de pe 30 iulie 1930, câștigată cu 4-2 de Uruguay, dar n-a fost deloc în apele lui. Niciun tackle caracteristic lui, nicio intrare sănătoasă la minge, niciun adversar tăvălit. A fost mult prea cuminte, iar fanii și presa din Argentina, dezamăgiți de atitudinea lui, l-au acuzat că a fost „fricos”, ba chiar că și-ar fi vândut țara.

Explicația acelei prestații? „Am fost amenințat că îmi vor ucide mama și sora dacă învingem. Aveau adresa, toate datele, mi-au arătat până și o fotografie cu mama având un pistol la cap. Eram terorizat. Nu ar fi trebuit să joc, i-am prejudiciat pe colegii mei”, mărturisea Monti, peste ani, în publicația argentiniană Clarín.

Transferul la Juventus și debutul în naționala Italiei

La câteva săptămâni după trista finală a Mondialului din 1930, doi italieni au venit la el acasă și i-au oferit echivalentul a opt mii de dolari, casă și mașină pentru a trece oceanul și a se transfera la Juventus. O ofertă de nerefuzat, pe care a acceptat-o fără să clipească, chiar dacă a trebuit să ia pauză timp de un an înainte să schimbe echipa, așa cum prevedea regulamentul acelor vremuri.

În vara lui 1931, Monti a ajuns în Italia, iar în câteva săptămâni, după ce a slăbit 11 kilograme, era din nou gata de joc. S-a impus imediat la Juventus și curând a schimbat și echipa națională. Monti avea strămoși în regiunea italiană Emilia-Romagna, așa că era eligibil să joace pentru Squadra Azzurra, pe care dictatorul Benito Mussolini o voia puternică pentru a servi ca propagandă a regimului său. Selecționerul Vittorio Pozzo l-a convocat imediat și l-a transformat în om de bază la mijlocul terenului. A primit și o nouă poreclă: nu mai era „Dublu Lat”, ci „Leul Albastru”.

„Victorie sau moarte!”

La Campionatul Mondial din 1934, jucat chiar în „Cizmă”, Luis Monti a evoluat în toate meciurile pentru Italia. Spre deosebire de turneul din urmă cu patru ani, de această dată totul avea să se termine cu bine, mai ales că Mussolini nu a lăsat nimic la voia întâmplării . Italia a câștigat finala cu Cehoslovacia, scor 2-1 după prelungiri, și Monti a devenit campion mondial. Sigur, nu fără peripeții.

„Chiar înaintea finalei, Mussolini a coborât în vestiar să ne motiveze. Îl văd și acum ca și cum ar fi în fața mea. Impunător. Cu mâinile în șolduri și o voce răgușită, ne-a zis: ‘Băieți, câștigați sau veți fi trimiși în armată.’ Apoi am primit o telegramă: ‘Victorie sau moarte.’ Am încremenit”, rememora Monti, în presa din Argentina.