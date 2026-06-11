New York Knicks a scris istorie! A câştigat meciul 4 al finalei după o revenire de senzaţie şi e la victorie de titlu

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, a lăsat să-i scape un avantaj de 29 de puncte, pierzând cu 106-107 pe terenul lui New York Knicks, miercuri, în finala NBA, astfel că gruparea newyorkeză conduce cu 3-1 la general şi se află la o singură victorie de titlul de campioană a ligii profesioniste nord-americane de baschet, informează AFP.
Wembanyama, autor a 24 puncte şi 13 recuperări, a cedat odată cu restul echipei texane, victima celei mai mari reveniri din istoria finalelor NBA înaintea meciului cinci de sâmbătă de la San Antonio.
New York Knicks a câştigat meciul 4 al finalei NBA cu San Antonio Spurs
Acest meci crucial, care aproape a reînviat speranţele lui Spurs în finală, a propulsat-o în cele din urmă pe New York Knicks către un al treilea titlu, primul din 1973, într-o arenă Madison Square Garden care îşi pierduse speranţa la pauză (76-49 Spurs).
Dar cunoscută pentru revenirile sale incredibile, New York Knicks mai remontase un ecart de 22 de puncte în ultimul sfert al unui meci cu Cleveland Cavaliers, în turul precedent.
Knicks a câştigat 14 din ultimele 15 meciuri din play-off.
THE KNICKS STORM BACK FROM 29 DOWN‼️
THE LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY HAS NEW YORK ONE WIN AWAY! pic.twitter.com/oOC7OKr3gq
— ESPN (@espn) June 11, 2026
Poliţia a efectuat mai multe arestări miercuri seara în apropiere de Madison Square Garden din New York, după incidente provocate de fanii adunaţi pentru meciul 4 al finalei NBA.
Forţele de ordine au folosit, de asemenea, grenade acustice pentru a încerca să disperseze mulţimile. Cel puţin patru persoane au fost arestate.
Evenimentele au avut loc în Midtown Manhattan, la câteva străzi de celebra arenă sportivă care găzduieşte finala, care a fost izolată de o prezenţă numeroasă a poliţiei pentru această ocazie.
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