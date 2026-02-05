„Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” - Antena Sport

Finala primului Campionat Mondial, în 1930, a rămas până în ziua de azi cea mai dură din istoria turneelor finale. S-au întâlnit țara gazdă, Uruguay, cea care oprise fascinantul drum al României, și Argentina.
Meciul, jucat la Montevideo în fața a circa 100.000 de spectatori fanatici, a fost marcat de agresivitate, în toate formele ei. Înaintea finalei, autoritățile din Uruguay au confiscat între 1.500 și 5.000 de pistoale! Culmea, asta nu a fost îndeajuns să oprească violențele.
Contextul: o rivalitate feroce
Uruguay și Argentina tocmai dezvoltaseră o rivalitate intensă în acea epocă. Pe atunci, cele două echipe erau, de departe, cele mai bune din lume. De altfel, tragerea la sorți a Mondialului din 1930, unul cu doar 13 echipe, a fost gândită special pentru ca uruguayenii și argentinienii să nu se poată întâlni decât în marea finală.
În 1924 și 1928, Uruguay câștigase medaliile de aur la Jocurile Olimpice. La ultima finală, cea de la Amsterdam, în 1928, „celeștii” învinseseră chiar „pumele”, la capătul unui meci dramatic. Acel meci a declanșat o rivalitate puternică între cele două țări, iar pe 20 iulie 1930, pe Estadio Centenario, avea să atingă apogeul.
Primul gol, sărbătorit cu împușcături în aer
La 8 dimineața, cu șase ore înaintea startului finalei, s-au deschis porțile stadionului din Montevideo. Circa 20.000 de argentinieni au ajuns și ei în oraș în acea dimineață, pe vapor. La sosire, polițiștii locali i-au controlat la sânge și le-au confiscat mii de pistoale. Operațiunea s-a repetat și la intrarea în stadion.
Doar că, potrivit lui Francisco Bru, spaniolul care fusese selecționerul statului Peru la acel Mondial, fanii uruguayeni n-au avut parte de același tratament sever! „De îndată ce Uruguay a marcat primul gol (n.r. – prin Dorado, în minutul 12), entuziasmul s-a manifestat printr-o serie de împușcături în aer. De unde scoseseră pistoalele acei fani?! Am înțeles că percheziția fusese riguroasă doar cu argentinienii”, povestea Bru.
„Până și paznicii de pe stadion trăgeau cu pistoalele!”
Argentina a egalat în minutul 20, prin Peucelle, iar cu opt minute înainte de pauză, Stábile a dus „pumele” în avantaj. Surpriză! Și fanii veniți de la Buenos Aires au tras de bucurie, dovadă că unele pistoale trecuseră totuși de controalele riguroase ale poliției. „Tirul suporterilor din Argentina l-a întrecut pe cel al uruguayenilor”, rememora același Francisco Bru.
După pauză, gazdele au marcat de trei ori și au câștigat trofeul. Cea (min. 57), Iriarte (’68) și Castro (’89) au adus victoria Uruguayului, una care a declanșat nebunia pe stadion. „A fost culmea. Trăgeau cu pistoalele până și paznicii de pe stadion”, potrivit lui Bru.
Argentinienii, speriați: „Mai bine pierdem, altfel murim cu toții!”
Francisco Varallo, extrema dreaptă a Argentinei, care a trăit până la 100 de ani și a încetat din viață în 2010, își amintea că uruguayenii au jucat mai dur ca niciodată. „Aveam o echipă bună, cred că am fost cei mai buni la acel Mondial. În repriza a doua, am rămas în zece. La scurt timp, s-a accidentat încă un jucător, apoi încă unul… Nu existau schimbări, am rămas în opt. Opt contra 11 era imposibil”, povestea Varallo, pentru site-ul FIFA, cu puțin timp înainte să moară.
De altfel, argentinienii au rămas cu amintirea unui „război” veritabil, nu a unui meci de fotbal. „Ar fi mai bine să pierdem, altfel o să murim cu toții”, ar fi spus la pauză, în vestiar, apărătorul central Fernando Paternoster.
https://www.youtube.com/watch?v=3gELBavbzWQ
În ciuda violențelor, Mondialul a fost un succes
După finală, relațiile dintre cele două țări au devenit tot mai tensionate. La Buenos Aires, suporterii furioși ai Argentinei au atacat ambasada Uruguayului. În schimb, la Montevideo s-a decretat sărbătoare națională. Timp de trei zile, totul s-a oprit în țară, oamenii au avut liber de la muncă și-au petrecut pe străzi.
Jules Rimet, președintele FIFA, a fost entuziasmat de succesul primului Mondial, în ciuda violențelor de la marea finală. „Până acum, niciodată nu am fost martor la asemenea scene pasionale precum cele de la cucerirea trofeului. Când s-a ridicat steagul uruguayan, jucătorii echipei campioane mondiale l-au contemplat cu lacrimi în ochi. Întregul Uruguay părea unit în mândria pentru acel triumf”, spunea Rimet.
-
Arbitrul finalei a fost belgianul John Langenus, ales cu doar două ore înaintea începerii meciului!
-
Finala de la Montevideo s-a jucat cu două mingi. În prima repriză, cu cea adusă de uruguayeni, în a doua, cu cea a argentinenilor.
-
Uruguay avea să câștige din nou Cupa Mondială, tot pe propriul teren, în 1950, în fața Braziliei.
- Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc”
- Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament. Echipele de start
- Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano”
- Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul
- “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul