Ivan Savvidis a decis: ce se întâmplă cu Răzvan Lucescu, după oferta de milioane primită

Ivan Savvidis a luat decizia în privinţa viitorului lui Răzvan Lucescu, după oferta de milioane primită de antrenorul român. Acesta este dorit pe banca celor de la Al-Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini.

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Răzvan Lucescu mai are un an de contract cu PAOK, însă s-ar putea despărţi de formaţia din Salonic în această vară. Cei de la Al-Sadd insistă pentru semnătura antrenorului român.

Ivan Savvidis e decis să-l lase să plece pe Răzvan Lucescu de la PAOK la Al-Sadd

Conform presei din Grecia, după interesul primit de Răzvan Lucescu din partea celor de la Al-Sadd, Ivan Savvidis a luat decizia. Patronul lui PAOK e dispus să-l lase pe antrenorul român să semneze cu echipa din Qatar.

Grecii au anunţat că pentru moment, Răzvan Lucescu nu le-a oferit un răspuns final qatarezilor, în ciuda faptului că cei de la PAOK ar fi bătut deja palma pentru plecarea sa. Ivan Savvidis ar urma să încaseze suma de două milioane de euro, atât cât este clauza din contractul lui Lucescu Jr cu clubul din Salonic.

“Înţelegerea a fost încheiată cu PAOK, dând undă verde fără să stea pe gânduri şi deschizând calea pentru cea mai răsunătoare plecare a unui antrenor din ultimii ani de pe Toumba“, au notat grecii, despre decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu.