Ivan Savvidis a decis: ce se întâmplă cu Răzvan Lucescu, după oferta de milioane primită

Ivan Savvidis a luat decizia în privinţa viitorului lui Răzvan Lucescu, după oferta de milioane primită de antrenorul român. Acesta este dorit pe banca celor de la Al-Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini.
Răzvan Lucescu mai are un an de contract cu PAOK, însă s-ar putea despărţi de formaţia din Salonic în această vară. Cei de la Al-Sadd insistă pentru semnătura antrenorului român.
Ivan Savvidis e decis să-l lase să plece pe Răzvan Lucescu de la PAOK la Al-Sadd
Conform presei din Grecia, după interesul primit de Răzvan Lucescu din partea celor de la Al-Sadd, Ivan Savvidis a luat decizia. Patronul lui PAOK e dispus să-l lase pe antrenorul român să semneze cu echipa din Qatar.
Grecii au anunţat că pentru moment, Răzvan Lucescu nu le-a oferit un răspuns final qatarezilor, în ciuda faptului că cei de la PAOK ar fi bătut deja palma pentru plecarea sa. Ivan Savvidis ar urma să încaseze suma de două milioane de euro, atât cât este clauza din contractul lui Lucescu Jr cu clubul din Salonic.
“Înţelegerea a fost încheiată cu PAOK, dând undă verde fără să stea pe gânduri şi deschizând calea pentru cea mai răsunătoare plecare a unui antrenor din ultimii ani de pe Toumba“, au notat grecii, despre decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu.
Al-Sadd este campioana primei ligi din Qatar, terminând sezonul trecut cu un avans de cinci puncte față de ocupanta locului secund, Shamal. Qatarezii au un lot evaluat la 61 de milioane de euro, cel mai bine cotat jucător fiind Claudinho (12 milioane de euro).
Pentru Răzvan Lucescu, nu ar fi prima experiență în fotbalul din Golf. El a mai antrenat-o pe Al-Hilal între 2019 și 2021, reușind să câștige trei trofee alături de saudiți, inclusiv Liga Campionilor Asiei.
La PAOK, Lucescu Jr și-a început al doilea mandat în iulie 2021. În sezonul recent încheiat, trupa din Salonic s-a clasat pe locul trei, după AEK și Olympiacos.
- Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Probleme pentru Radu Drăgușin! Tottenham a adus un fundaș central
- Echipa cu care Zeljko Kopic ar urma să semneze după despărţirea de Dinamo!
- Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!
- Mirel Rădoi nu pleacă de la Gaziantep! Ce decizie a luat tehnicianul român