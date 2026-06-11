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Decizia luată de Donald Trump, în ziua în care începe Campionatul Mondial. Anunţul făcut de preşedintele SUA

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 8:47

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Decizia luată de Donald Trump, în ziua în care începe Campionatul Mondial. Anunţul făcut de preşedintele SUA

Donald Trump, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

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Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că intenţionează să asiste la Cupa Mondială de fotbal, cu puţin timp înainte de începerea turneului pe care Statele Unite îl găzduiesc anul acesta împreună cu Mexic şi Canada. „Voi merge, voi merge”, i-a răspuns el în Biroul Oval unui jurnalist AFP care l-a întrebat dacă are de gând să asiste la unul sau mai multe meciuri.

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Potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, preşedintele american va înmâna trofeul echipei câştigătoare după finala din 19 iulie.

Meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, va fi azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ceremonia de deschidere de pe Estadio Azteca va începe de la ora 20:30.

Donald Trump va asista la meciuri din cadrul Campionatului Mondial

Anul trecut, Donald Trump a făcut acelaşi lucru, în huiduieli, înmânând trofeul Cupei Mondiale a Cluburilor la MetLife, stadionul din New Jersey care va găzdui şi finala Cupei Mondiale. De la revenirea sa la putere, s-a întâlnit de mai multe ori cu Gianni Infantino, care i-a acordat în decembrie anul trecut un “premiu al păcii” al FIFA, creat special pentru el.

Preşedintele american se laudă adesea că a obţinut, în timpul primului său mandat, ca turneul final al Cupei Mondiale din 2026 să fie organizat de Statele Unite, iar miercuri a repetat că această competiţie este deja un succes fără precedent.

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Organizarea este însă subiect de dezbatere din cauza preţului exorbitant al biletelor şi a restricţiilor severe de imigrare impuse de guvernul Trump, care au împiedicat spectatori, membrii staff-ului unor echipe şi un arbitru somalez să intre în Statele Unite. “Lucrăm foarte serios la acest aspect pentru a ne asigura că intră în ţara noastră persoanele potrivite”, a declarat miercuri preşedintele american.

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