Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin

Echipa Elveţiei va fi condusă, aşa cum era de aşteptat, la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (live în Universul Antena), de emblematicul său căpitan Granit Xhaka, care va juca disputa al şaptelea său turneu final major consecutiv, alături de Manuel Akanji şi de jucătorii Breel Embolo şi Denis Zakaria, relatează AFP.

Aflat la cârma echipei naţionale din vara anului 2021, Murat Yakin a anunţat miercuri o listă – dezvăluită treptat în ultimele două zile – cu puţine surprize, cu excepţia includerii lui Zeki Amdouni, atacantul lui Burnley, care încă îşi recapătă ritmul şi forma, după ce a jucat doar 45 de minute în acest sezon în urma unei rupturi de ligamente încrucişate vara trecută.

“El nu este încă la 100%, dar ştie cum jucăm, cunoaşte sistemele, automatismele, rolul său”, a explicat selecţionerul, miercuri, lăudând versatilitatea atacantului în vârstă de 25 de ani.

În ciuda unui număr limitat de talente, pentru o ţară mică şi muntoasă, cu 6,6 milioane de locuitori pasionaţi de schi şi hochei, Elveţia s-a impus ca una dintre cele mai constante echipe europene la Cupa Mondială.

Ajungând în fazele finale ale fiecărui turneu de la Cupa Mondială din 2006 din Germania, Elveţia s-a calificat în optimile de finală la ultimele trei turnee, deşi Mondială din 2022 din Qatar s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare cu 1-6 în faţa Portugaliei.