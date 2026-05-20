Dan Roșu Publicat: 20 mai 2026, 13:20

Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin

Granit Xhaka, în tricoul Elveţiei - Profimedia Images

Echipa Elveţiei va fi condusă, aşa cum era de aşteptat, la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (live în Universul Antena), de emblematicul său căpitan Granit Xhaka, care va juca disputa al şaptelea său turneu final major consecutiv, alături de Manuel Akanji şi de jucătorii Breel Embolo şi Denis Zakaria, relatează AFP.

Aflat la cârma echipei naţionale din vara anului 2021, Murat Yakin a anunţat miercuri o listă – dezvăluită treptat în ultimele două zile – cu puţine surprize, cu excepţia includerii lui Zeki Amdouni, atacantul lui Burnley, care încă îşi recapătă ritmul şi forma, după ce a jucat doar 45 de minute în acest sezon în urma unei rupturi de ligamente încrucişate vara trecută.

“El nu este încă la 100%, dar ştie cum jucăm, cunoaşte sistemele, automatismele, rolul său”, a explicat selecţionerul, miercuri, lăudând versatilitatea atacantului în vârstă de 25 de ani.

În ciuda unui număr limitat de talente, pentru o ţară mică şi muntoasă, cu 6,6 milioane de locuitori pasionaţi de schi şi hochei, Elveţia s-a impus ca una dintre cele mai constante echipe europene la Cupa Mondială.

Ajungând în fazele finale ale fiecărui turneu de la Cupa Mondială din 2006 din Germania, Elveţia s-a calificat în optimile de finală la ultimele trei turnee, deşi Mondială din 2022 din Qatar s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare cu 1-6 în faţa Portugaliei.

După două meciuri de încălzire pe 31 mai împotriva Iordaniei şi apoi pe 6 iunie împotriva Australiei, Elveţia va începe faza grupelor pe 13 iunie împotriva Qatarului, la San Francisco. Aflată în Grupa B, Elveţia va înfrunta apoi Bosnia-Herţegovina pe 18 iunie, urmată de Canada pe 24 iunie.

Lotul de 26 de jucători al Elveţiei pentru CM 2026

Portari (3): Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveţia), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franţa);

Fundaşi (8): Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania);

Mijlocaşi (9): Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franţa), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveţia), Fabian Rieder (Augsburg/Germania);

Atacanţi (6): Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franţa), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania).

