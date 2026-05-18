Ziua în care Germania a încercat să nu umilească Brazilia în semifinala Mondialului, dar tot a câștigat cu 7-1

Pe 8 iulie 2014, Brazilia a trăit una dintre cele mai cumplite dezamăgiri din istorie, poate la fel de mare precum cea de la Mondialul din 1950, când a pierdut trofeul în fața Uruguayului, pe propriul teren. 64 de ani mai târziu, „Selecao”, din nou în fața propriilor fani, la Belo Horizonte, visa să joace iar finala Cupei Mondiale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adversara brazilienilor a fost Germania, în ceea ce ar fi trebuit să fie o semifinală echilibrată, potrivit specialiștilor. Asta chiar dacă sud-americanii nu impresionaseră la acel Mondial, în plus veneau fără starul Neymar și căpitanul Thiago Silva, primul accidentat și al doilea suspendat.

Catastrofa Braziliei: Germania conducea cu 5-0 după 29 de minute

Cu peste 58 de mii de fani în tribunele stadionului Mineirão, Brazilia a trăit un șoc. După 29 de minute, Germania conducea deja cu 5-0. Thomas Müller, Miroslav Klose, Sami Khedira și Toni Kroos, de două ori, le-au stins lumina sud-americanilor. Adevărul e că nu doar gazdele, ci și nemții înșiși au fost năuciți de ceea ce se întâmpla pe gazon. „Am fost șocați de cât de deschiși erau brazilienii. Spațiile erau enorme”, spunea Müller, după meci.

Catastrofa a fost completă. Brazilia nu a expediat niciun șut pe poartă până la pauză, unde s-a intrat cu 5-0 pentru Germania. Drept urmare, mulți fani au plecat de la stadion după numai 45 de minute, în timp ce suporterii rămași aveau ochii în lacrimi.