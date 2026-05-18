Ziua în care Germania a încercat să nu umilească Brazilia în semifinala Mondialului, dar tot a câștigat cu 7-1

Pe 8 iulie 2014, Brazilia a trăit una dintre cele mai cumplite dezamăgiri din istorie, poate la fel de mare precum cea de la Mondialul din 1950, când a pierdut trofeul în fața Uruguayului, pe propriul teren. 64 de ani mai târziu, „Selecao”, din nou în fața propriilor fani, la Belo Horizonte, visa să joace iar finala Cupei Mondiale.
Adversara brazilienilor a fost Germania, în ceea ce ar fi trebuit să fie o semifinală echilibrată, potrivit specialiștilor. Asta chiar dacă sud-americanii nu impresionaseră la acel Mondial, în plus veneau fără starul Neymar și căpitanul Thiago Silva, primul accidentat și al doilea suspendat.
Catastrofa Braziliei: Germania conducea cu 5-0 după 29 de minute
Cu peste 58 de mii de fani în tribunele stadionului Mineirão, Brazilia a trăit un șoc. După 29 de minute, Germania conducea deja cu 5-0. Thomas Müller, Miroslav Klose, Sami Khedira și Toni Kroos, de două ori, le-au stins lumina sud-americanilor. Adevărul e că nu doar gazdele, ci și nemții înșiși au fost năuciți de ceea ce se întâmpla pe gazon. „Am fost șocați de cât de deschiși erau brazilienii. Spațiile erau enorme”, spunea Müller, după meci.
Catastrofa a fost completă. Brazilia nu a expediat niciun șut pe poartă până la pauză, unde s-a intrat cu 5-0 pentru Germania. Drept urmare, mulți fani au plecat de la stadion după numai 45 de minute, în timp ce suporterii rămași aveau ochii în lacrimi.
Nemții s-au oprit, ca să nu-i umilească pe brazilieni
De la cabine, nemții s-au întors mai „potoliți”, în contrast cu ceea ce se spune tradițional despre ei, cum că marchează fix câte goluri pot. Aparent, atitudinea lor nu a fost întâmplătoare. Apărătorul Mats Hummels a povestit că jucătorii Germaniei s-au înțeles între ei, la pauză, să nu-i ridiculizeze pe brazilieni. „Am vrut să fie clar că trebuie să rămânem concentrați și să nu încercăm să îi umilim. Trebuie să arăți respect adversarului. A fost foarte important să facem asta și să nu încercăm să arătăm vreun număr de magie sau ceva de genul acesta”, a explicat fundașul neamț.
Chiar și așa, Germania a mai marcat de două ori, prin Schürrle, în minutele 69 și 79. Brazilia a înscris golul (oarecum) de onoare în final, prin Oscar, iar europenii au câștigat cu un neverosimil 7-1. A fost cel mai mare scor înregistrat vreodată într-o semifinală de Cupă Mondială și totodată cea mai usturătoare înfrângere suferită vreodată de o țară gazdă.
Cea mai slabă prestație a unui atacant în istoria Cupei Mondiale
Una dintre temele „fierbinți” ale meciului a fost evoluția atacantului Braziliei, Fred. Schimbat în minutul 70, cu Willian, vârful a fost luat în colimator de fanii brazilieni, nemulțumiți de jocul său apatic. Statisticile dezastruoase ale lui Fred le-au cam dat dreptate oamenilor. Atacantul nu a făcut niciun tackling, nu a dat nicio centrare, nu a avut nicio cursă și nu a realizat nicio intercepție.
Pe deasupra, cel mai mult timp în posesie s-a aflat când a reluat jocul de la centrul terenului, după golurile Germaniei! „A fost performanța lui Fred cea mai slabă prestație a unui atacant din istoria Cupei Mondiale? Harta statisticilor sale este comică”, a titrat prestigioasa publicație The Independent, după meci.
Luiz Felipe Scolari: „Cea mai proastă zi din viața mea!”
Evident, toată Brazilia a fost în doliu câteva zile după semifinală, de la oamenii de rând până la presa locală ori președinta țării. „Este cea mai proastă zi din viața mea. Am câștigat Cupa Mondială (n.r. – în 2002), dar probabil că voi rămâne în istorie din cauza celei mai grele înfrângeri a Braziliei”, a declarat selecționerul Luiz Felipe Scolari, care a și demisionat la capătul acelui turneu.
Brazilia nu și-a revenit din „pumni”, iar patru zile mai târziu a pierdut la scor și finala mică, 0-3 contra Olandei. Cât despre Germania, trupa lui Joachim Löw a câștigat trofeul cu o victorie în prelungiri în fața Argentinei, 1-0, prin golul marcat de Mario Götze.
