Barcelona nu pierde timpul. Fostul atacant de la Manchester City, înlocuitorul lui Robert Lewandowski

Robert Lewandowski a jucat ultimul său meci pentru Barcelona pe teren propriu, în partida câştigată contra celor de la Real Betis, 3-1, iar şefii grupării blaugrana au deja un nume în minte pentru a-l înlocui pe polonez pentru sezonul viitor.

Gabriel Jesus, dorit în locul lui Robert Lewandowski la Barcelona

S-a vorbit intens despre faptul că Julian Alvarez ar fi alesul conducătorilor de pe Camp Nou pentru postul de număr 9, însă preţul cerut de Atletico Madrid, peste 100 de milioane de euro, i-a speriat pe catalani. Astfel, există un alt fotbalist care a devenit interesant pentru Barcelona, unul care de asemenea a fost în trecut în curtea celor de la Manchester City.

Gabriel Jesus este văzut drept o variantă foarte bună pentru a-l face uitat pe Robert Lewandowski şi brazilianul, rezervă a lui Viktor Gyokeres în acest sezon, are viitorul incert la trupa londoneză. Cei de la Arsenal ar fi dispuşi să-l lase să plece în schimbul a 45 de milioane de euro, notează cei de la El Nacional.

De altfel, sud-americanul a avut probleme în a se impune în primul 11 la gruparea “Tunarilor” şi a prins în acest sezon în doar 26 de meciuri, marcând de 5 ori şi oferind 2 pase decisive.

Ce a făcut Robert Lewandowski după ultimul meci jucat pentru Barcelona pe Camp Nou

Robert Lewandowski a fost unul dintre cei mai buni atacanţi ai ultimilor 15 ani în fotbalul mondial, iar acesta a reuşit să-şi facă un nume şi la Barcelona, chiar dacă ajuns la formaţia catalană la final de carieră. El a reuşit să se adapteze excelent şi s-a ataşat de club, drept dovadă şi cele întâmplate la finalul partidei cu Real Betis.