Unirea Slobozia a retrogradat! Hermannstadt și Farul vor juca baraj de menținere. FCSB a pierdut șefia din play-out

6. Petrolul 25 puncte

7. Farul 25 puncte

8. Hermannstadt 25 puncte

9. Unirea Slobozia 22 puncte

10. Metaloglobus 16 puncte.

Farul – Metaloglobus 0-1, Hermannstadt – FCSB 2-0, Petrolul – Oțelul 1-5 și Unirea Slobozia – UTA Arad 0-1

Update: S-au terminat partidele! Petrolul se salvează, Hermannstadt și Farul merg la baraj, iar Unirea Slobozia retrogradează direct.

Min. 89: Petrolul – Oțelul 1-5: Patrick punctează și el pentru gălățeni.

Min. 87: Petrolul – Oțelul 1-4: Oaspeții marchează încă o dată prin Neicu.

Min. 71: Unirea Slobozia – UTA 0-1: Odada deschide scorul pentru oaspeți.

Min. 70: Hermannstadt – FCSB 2-0: Sibienii își dublează avantajul prin golul marcat de Buș.

Min. 60: Farul – Metaloglobus 0-1: Ce surpriză! Zakir deschide scorul la Ovidiu.

Update: A început repriza a doua!

Update: Final de primă repriză. La aceste rezultate, Hermannstadt și Petrolul vor juca baraj pentru menținerea în Liga 1, iar Unirea Slobozia va retrograda direct alături de Metaloglobus.

Min. 45+2: Petrolul – Oțelul 1-3: Oaspeții se desprind pe tabelă înaintea pauzei prin golul marcat de Luan.

Min. 45: Cartonaș roșu în Petrolul – Oțelul: Rareș Pop vede roșu direct după un fault brutal asupra unui adversar.

Min. 42: Petrolul – Oțelul 1-2: Ignat reduce din diferență pentru formația antrenată de Mehmet Topal.

Min. 38: Hermannstadt – FCSB 1-0: Sibienii deschid scorul în urma unei faze fixe prin Chorbadzhiyski.

Min. 24: Petrolul – Oțelul 0-2: Gălățenii își majorează avantajul pe ”Ilie Oană” prin Nuno Pedro.

Min. 12: Petrolul – Oțelul 0-1: Oaspeții au deschis scorul prin Bordun.

Update: Au început meciurile!

Echipele de start la Farul – Metaloglobus:

Farul: Munteanu – Maftei, Sîrbu, Țîru, Pereira – Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă – Alibec

Rezerve: Buzbuchi, Gustavo Marins, Larie, Duțu, Banu, Iancu, Doicaru, Cojocaru, Vojtus, Markovic, Constantinescu

Antrenor: Flavius Stoican

Metaloglobus: Soare – Neacșu, Cestor, Gheorghe, Țirlea – Puerece, Carvalho, Sabater, Zakir – Visic, Abbey

Rezerve: Gavrilaș, Camara, Ely Fernandes, Lis, Celaj, Dumitru, Huiban, Dragoș Irimia, Sava

Echipele de start la Hermannstadt – FCSB:

Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiniysky, Stoica, Ciubotaru – Balaure, Albu, Zargary, Neguț – Chițu, Buș

Rezerve: Muțiu, Pop, Stancu, Karo, Issah, Gandila, Nkama, Gjorgjievski

Antrenor: Dorinel Munteanu

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Duarte, Kiki – Arad, Lixandru – Popa, Alhassan, Popescu – Thiam

Rezerve: Andrei, Zima, Colibășanu, Ilie, Toma, Cercel, Panait, Avram

Antrenor: Lucian Filip

Echipele de start la Petrolul – Oțelul:

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Rodrigues, Papp, Ignat, Dumitrescu – Dulca, Jyry – Pop, Hermann, Grozav – Chică-Roșă

Rezerve: Krell, Roche, Prce, Ricardinho, Marian, Boateng, Dumitrache, Ludewig, Dogma, Gheorghe, Aimbetov

Antrenor: Mehmet Topal

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Lopes, Iacob, Holz – Lameira, Lopes – Bordun, Pedro Nuno, Da Silva – Patrick

Rezerve: Ursu, Paharnicu, Rus, Neicu, Kendji, Aftene, Almeida, Neicu, Sandu

Antrenor: Stjepan Tomas

Echipele de start la Unirea Slobozia – UTA Arad:

Unirea Slobozia: Popa – Ibrian, Orozco, Antoche, Șerbănică – Albu, Pop – Dragu, Ponde, Dulcea – Said

Rezerve: Rusu, Dinu, Dorobanțu, Safranov, Bărbuț, Lemndaru, Coadă, Yakanov, Vlăsceanu, Dahan, Carnat

Antrenor: Claudiu Niculescu

UTA Arad: Gorcea – Iacob, Stolnik, Benga, Alomerovic – Hrezdac, Mino – Tzionis, Roman, Țăroi – Coman

Rezerve: Tordai, Pospielov, Padula, Van Durmen, Odada, Mihai, Abdallah, Ilie, Țutu

Antrenor: Adrian Mihalcea

Știrea inițială

Înainte de ultima etapă din play-out, se cunosc deja câteva detalii importante: semifinala barajului se dispută între FCSB și FC Botoșani, iar Metaloglobus este deja retrogradată. Primele cinci clasate din play-out sunt sigure că vor rămâne în primul eșalon, în timp ce alte patru se vor lupta diseară pentru evitarea retrogradării sau cel puțin a picării directe în eșalonul secund.

Farul se află în acest moment pe locul 12, ultima poziție deasupra “liniei roșii” unde sunt pozițiile de baraj și de retrogradare directă. Petrolul și Hermannstadt sunt pe locuri de baraj, în timp ce Unirea Slobozia se află pe penultimul loc.

Ce se știe sigur este că Farul și Petrolul nu pot să mai retrogradeze direct, dar pot ajunge la baraj. De cealaltă parte, Hermannstadt și Unirea Slobozia nu pot să scape de tot de emoții, maxim pot evita picarea directă în Liga a 2-a.

Cum arată calculele în lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 1

Calculele pentru Petrolul (joacă împotriva Oțelului)

Dacă Petrolul câștigă, atunci va termina pe 12 și scapă de orice emoție privind retrogradarea;

Dacă Petrolul face egal, atunci are nevoie ca Farul să nu câștige cu Metaglobus pentru a nu merge la baraj;

Dacă Petrolul pierde, ar putea fi depășită de Farul dacă “marinarii” scot cel puțin un punct din confruntarea cu Metaloglobus. În această situație, ploieștenii ar merge la baraj;

Calculele pentru Farul (joacă împotriva lui Metaloglobus)

Dacă Farul câștigă, trebuie ca Petrolul să nu piardă cu Oțelul ca “marinarii” să scape de baraj;

Dacă Farul face egal, Petrolul trebuie să piardă cu Oțelul;

Dacă Farul pierde, atunci nu va putea evita barajul, dar nici nu retrogradează direct;

Calculele pentru Unirea Slobozia și Hermannstadt

Ialomițenii sunt la mâna lor pentru a evita retrogradarea, iar situația stă în felul următor:

Dacă Unirea Slobozia câștigă cu UTA, atunci Hermannstadt va retrograda;

Dacă Unirea Slobozia face egal cu UTA, atunci Hermannstadt are nevoie de victorie cu FCSB pentru a evita retrogradarea;

Dacă Unirea Slobozia pierde cu UTA, atunci ialomițenii retrogradează dacă Hermannstadt scoate cel puțin un punct din confruntarea cu FCSB;

Scenariul respectiv se aplică în ipoteza în care demersul ialomițenilor de a-și obține licența pentru Liga 1 la TAS are câștig de cauză, iar echipa lui Claudiu Niculescu nu va fi automat trimisă în Liga a 2-a din cauza problemelor birocratice.

Programul ultimelor meciuri din play-out-ul Ligii 1