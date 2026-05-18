Raul Florucz, OUT! Jucătorul care a refuzat România nu prinde Cupa Mondială. Lotul Austriei

Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, a anunţat lotul final al Austriei pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar printre jucătorii aleşi nu se numără şi Raul Florucz, fotbalistul care a refuzat naţionala României.

Raul Florucz ratează Cupa Mondială

După ce a impresionat în campionatul Sloveniei, la Olimpija Ljubljana, Raul Florucz a ajuns în atenţia lui Mircea Lucescu pentru a fi selecţionat la naţionala României. Jucătorul a atras în acelaşi timp şi atenţia celor din Austria, iar în cele din urmă a refuzat convocarea venită din partea tricolorilor şi a devenit colegul lui David Alaba.

Totuşi, el nu face parte din lotul de 26 de jucători care a fost ales de Ralf Rangnick pentru Cupa Mondială. Acolo şi-a făcut loc însă veteranul Marko Arnautovic, fiind preferat de tehnicianul neamţ, cât şi Kalajdzic, de la Lask, şi Gregoritsch, de la Augsburg. Aceştia 3 din urmă au fost soluţiile de atac pe care neamţul le vede cele mai potrivite.

Lotul Austriei pentru Cupa Mondială

Austria este în Grupa J la turneul final, alături de Argentina, campioana en-titre, Algeria şi Iordania.