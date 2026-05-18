Raul Florucz, OUT! Jucătorul care a refuzat România nu prinde Cupa Mondială. Lotul Austriei

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 19:20

Raul Florucz nu face parte din lotul Austriei pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, a anunţat lotul final al Austriei pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar printre jucătorii aleşi nu se numără şi Raul Florucz, fotbalistul care a refuzat naţionala României.

Raul Florucz ratează Cupa Mondială

După ce a impresionat în campionatul Sloveniei, la Olimpija Ljubljana, Raul Florucz a ajuns în atenţia lui Mircea Lucescu pentru a fi selecţionat la naţionala României. Jucătorul a atras în acelaşi timp şi atenţia celor din Austria, iar în cele din urmă a refuzat convocarea venită din partea tricolorilor şi a devenit colegul lui David Alaba.

Totuşi, el nu face parte din lotul de 26 de jucători care a fost ales de Ralf Rangnick pentru Cupa Mondială. Acolo şi-a făcut loc însă veteranul Marko Arnautovic, fiind preferat de tehnicianul neamţ, cât şi Kalajdzic, de la Lask, şi Gregoritsch, de la Augsburg. Aceştia 3 din urmă au fost soluţiile de atac pe care neamţul le vede cele mai potrivite.

Lotul Austriei pentru Cupa Mondială

Austria este în Grupa J la turneul final, alături de Argentina, campioana en-titre, Algeria şi Iordania.

  • Portari: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wigele (Plzen), Patrick Pentz (Brondby).
  • Fundaşi: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Bologna), David Alaba (Real Madrid), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).
  • Mijlocaşi: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Romano Schmid (Werder Bremen), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Alexander Prass (Hoffenheim), Paul Wanner (PSV), Alessandro Schopf (Wolfsberger).
  • Atacanţi: Marko Arnautovic (Steaua Roşie), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Lask Linz).
