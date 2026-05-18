Cristi Chivu a dat jackpot-ul! Ce contract îi pregătește conducerea, după ce a cucerit eventul cu Inter

Cristi Chivu i-a cucerit pe fanii lui Inter după ce a câștigat Cupa și campionatul la primul sezon pe banca echipei. După ce au sărbătorit alături de suporteri în centrul orașului, oficialii campioanei din Serie A au luat o decizie importantă.
Concret, conducerea Interului a luat în calcul să îi ofere tehnicianului român un nou contract, ce are la bază o mărire salarială substanțială, față de cât a încasat până în prezent.
Cristi Chivu, contract aproape dublat la Inter
Cristi Chivu a fost numit antrenor principal la Inter pe data de 9 iunie 2025, iar specialiștii nu îi dădeau mari șanse de izbândă, italienii venind după un sezon în care rataseră titlul în Italia, dar și după un eșec usturător în finala Champions League.
Tehnicianul român a avut probleme încă de la Campionatul Mondial al Cluburilor, dar acesta a redresat situația în timp util și cu investiții minime. În cele din urmă, a cucerit atât titlul în Serie A, cât și Coppa Italia.
Asta i-a convins pe cei din conducerea Interului să îi propună un nou contract românului, cu un salariu care crește de la două milioane de euro pe an, la 3,5 milioane de euro pe an.
❗️Chivu will stay at Inter and is set for a contract renewal, with his salary rising from €2M to around €3.5M plus bonuses. 🇷🇴⚫️🔵
— Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) May 18, 2026
