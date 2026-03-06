Finala Cupei Mondiale cu deznodământ neașteptat: 200.000 de fani în tribune și o dramă națională - Antena Sport

În iulie 1950, Brazilia mai avea de făcut doar un mic pas ca să câștige prima ei Cupa Mondială din istorie. Pe propriul teren, într-o finală necovențională cu Uruguay, în fapt un meci decisiv al turneului, echipa Seleção avea nevoie doar de un egal pentru a deveni regina lumii.

Finala cu aproape 200.000 de fani în tribune

Pe 16 iulie, meciul dintre Brazilia și Uruguay a adunat în tribunele stadionului Maracanã, din Rio de Janeiro, 173.850 de oameni! O asistența uriașă, cam o zecime din populația orașului brazilian, în ciuda eforturilor gazdelor de a limita numărul de spectatori la 150.000. De altfel, meciul a intrat și în Cartea Recordurilor: jocul cu cea mai ridicată asistență din istoria Campionatelor Mondiale.

Numărul de 173.850 este cel oficial, așa cum a fost măsurat de oficialii din Brazilia. Neoficial, ar fi fost și mai mulți spectatori, intrați fără bilet. „Cifrele neoficiale pentru acest meci indică o asistență de până la 199.854 de persoane, mii de oameni intrând pe stadion fără bilet pentru a urmări ceea ce se aștepta a fi prima victorie a Braziliei la Cupa Mondială”, se arată în Guinness World Records.

Totul era pregătit pentru Brazilia, inclusiv ziarele de a doua zi

În tribune, dar și pe teren, aproape nimeni nu se îndoia de victoria Braziliei. Nici măcar jucătorii uruguayeni nu erau convinși că pot încurca socotelile gazdelor. Legenda spune că ziarele braziliene pregătiseră deja edițiile pentru a doua zi, cu titluri pompoase despre noii campioni ai lumi.

Și totul mergea bine pentru Seleção, care a dominat prima repriză și apoi a deschis scorul în minutul 47, prin Friaça. „Atmosfera era fantastică. Suporterii lor săreau de bucurie, ca și cum ar fi câștigat deja Cupa Mondială”, rememora uruguayanul Alcides Ghiggia, în 2014, într-un material realizat de BBC.