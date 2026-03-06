Finala Cupei Mondiale cu deznodământ neașteptat: 200.000 de fani în tribune și o dramă națională - Antena Sport

În iulie 1950, Brazilia mai avea de făcut doar un mic pas ca să câștige prima ei Cupa Mondială din istorie. Pe propriul teren, într-o finală necovențională cu Uruguay, în fapt un meci decisiv al turneului, echipa Seleção avea nevoie doar de un egal pentru a deveni regina lumii.
Finala cu aproape 200.000 de fani în tribune
Pe 16 iulie, meciul dintre Brazilia și Uruguay a adunat în tribunele stadionului Maracanã, din Rio de Janeiro, 173.850 de oameni! O asistența uriașă, cam o zecime din populația orașului brazilian, în ciuda eforturilor gazdelor de a limita numărul de spectatori la 150.000. De altfel, meciul a intrat și în Cartea Recordurilor: jocul cu cea mai ridicată asistență din istoria Campionatelor Mondiale.
Numărul de 173.850 este cel oficial, așa cum a fost măsurat de oficialii din Brazilia. Neoficial, ar fi fost și mai mulți spectatori, intrați fără bilet. „Cifrele neoficiale pentru acest meci indică o asistență de până la 199.854 de persoane, mii de oameni intrând pe stadion fără bilet pentru a urmări ceea ce se aștepta a fi prima victorie a Braziliei la Cupa Mondială”, se arată în Guinness World Records.
Totul era pregătit pentru Brazilia, inclusiv ziarele de a doua zi
În tribune, dar și pe teren, aproape nimeni nu se îndoia de victoria Braziliei. Nici măcar jucătorii uruguayeni nu erau convinși că pot încurca socotelile gazdelor. Legenda spune că ziarele braziliene pregătiseră deja edițiile pentru a doua zi, cu titluri pompoase despre noii campioni ai lumi.
Și totul mergea bine pentru Seleção, care a dominat prima repriză și apoi a deschis scorul în minutul 47, prin Friaça. „Atmosfera era fantastică. Suporterii lor săreau de bucurie, ca și cum ar fi câștigat deja Cupa Mondială”, rememora uruguayanul Alcides Ghiggia, în 2014, într-un material realizat de BBC.
Lovitura de teatru: Uruguay, campioană mondială
Însă fericirea și siguranța brazilienilor aveau să se risipească în următoarele minute. Mai întâi, Alcides Ghiggia a oferit o pasă de gol, centrându-i colegului Juan Alberto Schiaffino, în minutul 66. 13 minute mai târziu, Ghiggia a înscris el însuși, ceea ce a fost „golul vieții mele”, după cum mărturisea uruguayanul.
Cei aproape 200 de mii de spectatori au înlemnit brusc. Sărbătoarea se transforma într-o dramă. „Doar trei oameni au făcut Maracanã să tacă: Frank Sinatra, Papa și cu mine”, spunea Ghiggia. Uruguay a câștigat până la urmă cu 2-1, a cucerit a doua sa Cupă Mondială și a lăsat Brazilia întreagă în lacrimi.
„Mi-a părut puțin rău pentru brazilieni!”
„Am înnebunit de fericire. Îmi amintesc că mi-a părut puțin rău pentru brazilieni, când ne-am uitat spre tribune. Dar, la urma urmei, sunt uruguayan, iar câștigarea Cupei Mondiale a fost punctul culminant al carierei mele”, concluziona același Ghiggia.
A fost un eșec dur, care a urmărit Brazilia zeci de ani, chit că Seleção avea să spargă gheața la viitoarele turnee. În 1958, brazilienii deveneau în sfârșit campioni mondiali, în Suedia, iar patru ani mai târziu, în Chile, repetau isprava. Dar ecoul acelui 16 iulie 1950 nu s-a stins nici astăzi.
