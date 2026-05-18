Filipe Coelho a intrat în istoria fotbalului românesc! Antrenorul Univ. Craiova e primul care reușește așa ceva

Filipe Coelho a reușit performanța de a aduce primul titlu în Craiova după o pauză de 35 de ani, iar portughezul a scris istorie în fotbalul românesc grație acestei performanțe. Tehnicianul Universității a reușit să facă ceva ce nu a făcut niciun antrenor până acum în istoria Ligii 1, fie el român sau străin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a devenit duminică seara noua campioană a României după ce învins-o pe “U” Cluj în “finala” pentru titlu cu un neverosimil 5-0. Odată cu acest rezultat, Filipe Coelho a atins o bornă fantastică ce reprezintă o premieră în România.

Cum a ajuns Coelho unic în istoria Ligii 1

Potrivit datelor gsp.ro, portughezul a devenit primul antrenor la nivel all-time care reușește să câștige campionatul în România la debut, fără să mai fi avut nicio experiență în această țară în Liga 1 nici ca jucător, nici ca tehnician.

Singurul nume care s-a apropiat de performanța inegalabilă a lui Filipe Coelho a fost Constantin Cernăianu, care a câștigat titlul cu Petrolul în sezonul 1965/66. Tehnicianul prahovenilor nu evoluase în Liga 1 ca jucător, însă era pe banca echipei din primăvara anului 1965.

De aceea, sezonul cu titlul nu a fost considerat cel de debut pentru el, ținând cont de experiența acumulată.