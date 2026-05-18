Filipe Coelho a intrat în istoria fotbalului românesc! Antrenorul Univ. Craiova e primul care reușește așa ceva

Filipe Coelho a reușit performanța de a aduce primul titlu în Craiova după o pauză de 35 de ani, iar portughezul a scris istorie în fotbalul românesc grație acestei performanțe. Tehnicianul Universității a reușit să facă ceva ce nu a făcut niciun antrenor până acum în istoria Ligii 1, fie el român sau străin.
Universitatea Craiova a devenit duminică seara noua campioană a României după ce învins-o pe “U” Cluj în “finala” pentru titlu cu un neverosimil 5-0. Odată cu acest rezultat, Filipe Coelho a atins o bornă fantastică ce reprezintă o premieră în România.
Cum a ajuns Coelho unic în istoria Ligii 1
Potrivit datelor gsp.ro, portughezul a devenit primul antrenor la nivel all-time care reușește să câștige campionatul în România la debut, fără să mai fi avut nicio experiență în această țară în Liga 1 nici ca jucător, nici ca tehnician.
Singurul nume care s-a apropiat de performanța inegalabilă a lui Filipe Coelho a fost Constantin Cernăianu, care a câștigat titlul cu Petrolul în sezonul 1965/66. Tehnicianul prahovenilor nu evoluase în Liga 1 ca jucător, însă era pe banca echipei din primăvara anului 1965.
De aceea, sezonul cu titlul nu a fost considerat cel de debut pentru el, ținând cont de experiența acumulată.
- Reacţia imediată a lui Victor Piţurcă după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB!
- Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului! A pregătit ultima oară o echipă de liga a 3-a din România
- Hermannstadt – FCSB 2-0. Aflăm cine retrogradează! 4 partide se joacă la aceeaşi oră. Surpriză mare la Sibiu
- FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an”
- Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj