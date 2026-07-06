Europa domină Brazilia la Cupa Mondială. Statistica neverosimilă din 2006 şi până în prezent după eşecul cu Norvegia

Brazilia a pierdut meciul cu Norvegia, din optimile Cupei Mondiale, 1-2, după o dublă a lui Erling Haaland, iar sud-americanii continuă o serie neagră incredibilă împotriva echipelor din Europa.

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Partida de la New York a plină de dramatism, asta după ce Bruno Guimaraes a ratat un penalty în prima parte, iar când era 0-0 a fost o altă ocazie uriaşă pentru elevii lui Carlo Ancelotti, prin Endrick, cel care a tras pe lângă poartă din poziţie de 1v1 cu portarul.

Brazilia nu poate învinge naţionalele din Europa la Cupa Mondială

Chiar şi în aceste condiţii, Norvegia a fost mai puternică şi a putut să se impună la finalul celor 90 de minute şi a confirmat blestemul de care Brazilia are parte din 2002, când a câştigat turneul, şi până în prezent.

Conform celor de la Opta, de la Cupa Mondială din 2006, Brazilia a fost mereu scoasă în fazele eliminatorii de prima echipă din Europa de care a dat. În 2006, sud-americanii au pierdut în faţa Franţei lui Zidane, în sferturi. În 2010, a urmat un eşec cu Olanda lui Sneijder şi Robben, tot în sferturi. Interesant este că ambele au ajuns în finală şi au pierdut în ultimul act.

Rezultatele care arată complexul Braziliei faţă de echipele din Europa

În 2014, pentru Brazilia a fost un eşec drastic, în semifinale, cu Germania, 1-7, însă nemţii au şi câştigat competiţia după un succes în finală cu Argentina. A venit competiţia din Rusia, din 2018, când Belgia lui De Bruyne şi Hazard, iar europenii au câştigat cu 2-1, în sferturi.