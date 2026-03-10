Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: "Sunt în România..." - Antena Sport

După ultima experienţă la Standard Liège, din 2025, Mircea Rednic nu a mai antrenat. El spune că a suferit şi o intervenţie chirurgicală şi şi-a luat o pauză de la fotbal.

Cât priveşte revenirea în fotbal, Mircea Rednic declară că cel mai probabil din vară îl vedem iar pe banca unei echipe.

“Sunt în România de câteva săptămâni. Sunt bine, sănătos, voinic. Asta e cel mai important. Am avut ceva discuţii şi în iarnă, inclusiv din Liga 1, dar şi din străinătate. Din vară aş vrea să preiau o echipă. Am avut şi eu nevoie de ceva timp să mă ocup de mine.

Am avut şi o intervenţie chirurgicală la genunchi, pentru că precedenta nu fusese reuşită. Am avut nevoie de mici retuşuri, să spunem aşa. Nu a fost o intervenţie grea, dar, ştiţi cum este, ai nevoie de câteva săptămâni de pauză, recuperare”, a spus Rednic, pentru Digi Sport.

Mircea Rednic a pregătit numeroase formaţii din Liga 1 şi are o bogată experienţă. De-a lungul carierei, tehnicianul a pregătit: Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iaşi, Viitorul (actuala Farul) şi UTA.