Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: "Sunt în România..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: “Sunt în România…”

Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: “Sunt în România…”

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 15:43

Comentarii
Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: Sunt în România…

Mircea Rednic / Profimedia Images

După ultima experienţă la Standard Liège, din 2025, Mircea Rednic nu a mai antrenat. El spune că a suferit şi o intervenţie chirurgicală şi şi-a luat o pauză de la fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cât priveşte revenirea în fotbal, Mircea Rednic declară că cel mai probabil din vară îl vedem iar pe banca unei echipe.

“Sunt în România de câteva săptămâni. Sunt bine, sănătos, voinic. Asta e cel mai important. Am avut ceva discuţii şi în iarnă, inclusiv din Liga 1, dar şi din străinătate. Din vară aş vrea să preiau o echipă. Am avut şi eu nevoie de ceva timp să mă ocup de mine.

Am avut şi o intervenţie chirurgicală la genunchi, pentru că precedenta nu fusese reuşită. Am avut nevoie de mici retuşuri, să spunem aşa. Nu a fost o intervenţie grea, dar, ştiţi cum este, ai nevoie de câteva săptămâni de pauză, recuperare”, a spus Rednic, pentru Digi Sport.

Mircea Rednic a pregătit numeroase formaţii din Liga 1 şi are o bogată experienţă. De-a lungul carierei, tehnicianul a pregătit: Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iaşi, Viitorul (actuala Farul) şi UTA.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Observator
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
15:43
Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi
15:26
Îl mai ţineţi minte pe Tibi Bălan? Cu cine a ajuns să semneze la 45 de ani
15:23
Gică Popescu neagă numirea lui Ovidiu Sabău pe banca Farului
15:10
Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
14:42
Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
14:18
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”