Cosmin Olăroiu nu are dubii după numirea lui Rădoi la FCSB: „Va deveni unul dintre cei mai buni antrenori români” - Antena Sport

După ce Elias Charlambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia de la FCSB, Gigi Becali a găsit rapid înlocuitor și l-a numit antrenor pe Mirel Rădoi, care a semnat un acord temporar cu gruparea roș-albastră.
Fostul tehnician al Universității Craiova a fost prezentat oficial marți la baza campioanei României, acolo unde a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor.
Cosmin Olăroiu garantează pentru Mirel Rădoi
Mirel Rădoi este surpriza acestui final de sezon din Liga 1, antrenorul acceptând oferta lui Gigi Becali de a lucra la FCSB, cel puțin pe perioada play-out-ului.
Cosmin Olăroiu a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnicianul român și a transmis că a învățat multe din lecțiile trăite în ultimii ani, atât în aventura precedentă de la FCSB, cât și în cea de la Universitatea Craiova.
„Mirel e un antrenor foarte bun. Tot ce i s-a întâmplat până acum în această carieră reprezintă lecții din care el a învățat și care îl vor ajuta. Și, probabil, va deveni unul dintre cei mai buni antrenori români”, a declarat Cosmin Olăroiu, potrivit sport.ro.
