Nu se așteaptă nimeni la așa ceva! Mircea Lucescu, gata de o surpriză uriașă pentru barajul cu Turcia - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va juca pe data de 26 martie semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din această vară, competiție transmisă în Universul Antena.

Mircea Lucescu va anunța în zilele următoare lotul de jucători pentru disputa contra Turciei, de la Istanbul, iar un nume neașteptat ar fi luat în calcul de selecționer.

Mircea Lucescu are în vizor un jucător de la CFR Cluj. Nu este Andrei Cordea!

Deși Andrei Cordea este cel mai în formă jucător de la CFR Cluj, sunt șanse mici ca fotbalistul revenit în Liga 1 să fie convocat pentru partida cu Turcia, programată pe data de 26 martie.

Chiar și așa, Mircea Lucescu are în vizor un jucător din tabăra lui Daniel Pancu, dar este un nume neașteptat. Potrivit gsp.ro, portarul Mihai Popa ar putea fi convocat de selecționer pentru jocul de la Istanbul.

Revenit la clubul din Gruia la începutul acestui an, Popa a adunat 10 meciuri pentru CFR și a închis poarta în trei dintre aceste partide. Ultimul joc a fost contra lui Dinamo, când a apărat o lovitură de la 11 metri.