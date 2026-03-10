Îl mai ţineţi minte pe Tibi Bălan? Cu cine a ajuns să semneze la 45 de ani - Antena Sport

Tiberiu Bălan (45 de ani), fostul campion al Ligii 1 cu Unirea Urziceni în sezonul 2008-2009, a semnat cu noua sa echipă, după despărţirea de ”U” Cluj U18.
Fostul internaţional român (7 selecţii) şi fost mijlocaş ofensiv la Rapid, Sportul, Unirea Urziceni, FCSB, Voluntari sau Farul Constanţa a semnat cu echipa din Liga 3, CSO Băicoi.
Tibi Bălan a semnat cu CSO Băicoi
CSO Băicoi se află pe poziţia a şasea din Seria 4 şi a acumulat 25 de puncte după primele 19 etape disputate. Prahovenii au anunţat pe canalele de Social Media venirea lui Tibi Bălan.
”Bine ai venit, Tiberiu Bălan!
CSO Băicoi a ajuns la un acord cu Tiberiu Bălan, care preia funcţia de antrenor principal al echipei noastre pentru restul sezonului competiţional.
Tiberiu Bălan este un antrenor ambiţios şi dedicat, cu o vastă experienţă în fotbalul românesc, cunoscut pentru profesionalismul, disciplina şi mentalitatea de învingător pe care le transmite echipei.
Prin stilul său de lucru, bazat pe organizare, determinare şi dezvoltarea continuă a jucătorilor, noul nostru tehnician îşi propune să construiască o echipă unită, competitivă şi pregătită pentru fiecare provocare.
De asemenea, Tiberiu Bălan are în spate o carieră importantă ca jucător, evoluând pentru cluburi importante din România precum Farul Constanţa, Steaua Bucureşti (n.r. FCSB), Unirea Urziceni, Sportul Studenţesc şi FC Rapid Bucureşti, experienţă care îl ajută astăzi să transmită jucătorilor mentalitatea şi profesionalismul dobândite la cel mai înalt nivel.
Venirea sa la CSO Băicoi marchează începutul unei noi etape pentru clubul nostru, cu obiective clare: consolidarea identităţii de joc, creşterea nivelului de performanţă şi obţinerea unor rezultate care să bucure suporterii băicoieni.
Prin muncă, seriozitate şi implicare, Tiberiu Bălan vine să contribuie la dezvoltarea unui proiect solid, orientat spre progres şi performanţă.
Mult succes pe banca tehnică a CSO Băicoi, Mister Bălan! Împreună suntem un oraş, o echipă! Hai CSO, Hai Băicoiul!”, a comunicat CSO Băicoi, pe Facebook.
- Gică Popescu neagă numirea lui Ovidiu Sabău pe banca Farului
- Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
- Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
- Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
- Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez