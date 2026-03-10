Îl mai ţineţi minte pe Tibi Bălan? Cu cine a ajuns să semneze la 45 de ani - Antena Sport

Tiberiu Bălan (45 de ani), fostul campion al Ligii 1 cu Unirea Urziceni în sezonul 2008-2009, a semnat cu noua sa echipă, după despărţirea de ”U” Cluj U18.

Fostul internaţional român (7 selecţii) şi fost mijlocaş ofensiv la Rapid, Sportul, Unirea Urziceni, FCSB, Voluntari sau Farul Constanţa a semnat cu echipa din Liga 3, CSO Băicoi.

Tibi Bălan a semnat cu CSO Băicoi

CSO Băicoi se află pe poziţia a şasea din Seria 4 şi a acumulat 25 de puncte după primele 19 etape disputate. Prahovenii au anunţat pe canalele de Social Media venirea lui Tibi Bălan.

”Bine ai venit, Tiberiu Bălan!

CSO Băicoi a ajuns la un acord cu Tiberiu Bălan, care preia funcţia de antrenor principal al echipei noastre pentru restul sezonului competiţional.