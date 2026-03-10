Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: „Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea” - Antena Sport

Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR și FC Argeș sunt echipele care alcătuiesc play-off-ul, piteștenii fiind singura formație din istoria Ligii 1 care reușește accederea în această etapă din postura de nou promovată.
Raul Rusescu a analizat lupta la campionat și a venit cu un verdict surprinzător în ceea ce privește principala contracandidată la titlu. Acesta nu mizează pe echipa antrenată de Filipe Coelho.
Universitatea Craiova NU este favorita lui Raul Rusescu la titlu în Liga 1
Raul Rusescu a făcut o analiză asupra luptei la titlu din Liga 1, iar fostul atacant al celor de la FCSB a exclus-o în mod surprinzător pe Universitatea Craiova.
Acesta a explicat că din perspectiva sa, CFR Cluj are cele mai mari șanse să câștige campionatul. Rusescu a vorbit la superlativ de Daniel Pancu, cel care a revitalizat echipa din Gruia.
„M-am uitat la CFR Cluj – Dinamo. Din minutul 7 n-am mai avut emoții cu privire la rezultatul final. CFR continuă pe aceeași linie de ceva timp, nu se oprește. Mă bucur că au spus, prin vocea antrenorului, că se vor bate la campionat. E un lucru frumos, bun, care dă și mai mare importanță acestui play-off. Trebuie să-l felicităm pe Daniel Pancu pentru ce a realizat, că nu e deloc ușor.
Apreciez discursul lui de după meciul cu Dinamo, în special când a declarat că a simțit grandoarea clubului. E un lucru despre care noi vorbim foarte puțin în România. În momentul în care tu, ca tehnician, te identifici cu istoria și cultura clubului, poți face lucruri frumoase. Dacă mai și transmiți jucătorilor mesajul că locul lor nu e pe pozițiile 13-14, unde erau când a venit Daniel Pancu, reușești să ai o serie bună cât să te bați la campionat!
CFR Cluj e singurul club din play-off care știe ce înseamnă să gestionezi presiunea și să câștigi campionatul. Cred cu tărie că în momentul de față ea este echipa care poate avea succes. Formula play-off-ului îi ajută, iar eu îi văd campionii acestui sezon. Când joci cu presiune și nu ești obișnuit, îți tremură piciorul pe minge! CFR Cluj pe primul loc, Universitatea Craiova pe locul 2, U Cluj pe 3, Rapid pe 4, apoi Dinamo și FC Argeș”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.
