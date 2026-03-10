Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: „Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: „Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea”

Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: „Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea”

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 16:38

Comentarii
Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea”

Cadru din Universitatea Craiova - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR și FC Argeș sunt echipele care alcătuiesc play-off-ul, piteștenii fiind singura formație din istoria Ligii 1 care reușește accederea în această etapă din postura de nou promovată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Rusescu a analizat lupta la campionat și a venit cu un verdict surprinzător în ceea ce privește principala contracandidată la titlu. Acesta nu mizează pe echipa antrenată de Filipe Coelho.

Universitatea Craiova NU este favorita lui Raul Rusescu la titlu în Liga 1

Raul Rusescu a făcut o analiză asupra luptei la titlu din Liga 1, iar fostul atacant al celor de la FCSB a exclus-o în mod surprinzător pe Universitatea Craiova.

Acesta a explicat că din perspectiva sa, CFR Cluj are cele mai mari șanse să câștige campionatul. Rusescu a vorbit la superlativ de Daniel Pancu, cel care a revitalizat echipa din Gruia.

„M-am uitat la CFR Cluj – Dinamo. Din minutul 7 n-am mai avut emoții cu privire la rezultatul final. CFR continuă pe aceeași linie de ceva timp, nu se oprește. Mă bucur că au spus, prin vocea antrenorului, că se vor bate la campionat. E un lucru frumos, bun, care dă și mai mare importanță acestui play-off. Trebuie să-l felicităm pe Daniel Pancu pentru ce a realizat, că nu e deloc ușor.

Reclamă
Reclamă

Apreciez discursul lui de după meciul cu Dinamo, în special când a declarat că a simțit grandoarea clubului. E un lucru despre care noi vorbim foarte puțin în România. În momentul în care tu, ca tehnician, te identifici cu istoria și cultura clubului, poți face lucruri frumoase. Dacă mai și transmiți jucătorilor mesajul că locul lor nu e pe pozițiile 13-14, unde erau când a venit Daniel Pancu, reușești să ai o serie bună cât să te bați la campionat!

CFR Cluj e singurul club din play-off care știe ce înseamnă să gestionezi presiunea și să câștigi campionatul. Cred cu tărie că în momentul de față ea este echipa care poate avea succes. Formula play-off-ului îi ajută, iar eu îi văd campionii acestui sezon. Când joci cu presiune și nu ești obișnuit, îți tremură piciorul pe minge! CFR Cluj pe primul loc, Universitatea Craiova pe locul 2, U Cluj pe 3, Rapid pe 4, apoi Dinamo și FC Argeș”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Observator
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
Fanatik.ro
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
18:26
Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid
18:17
Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
17:57
Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial
17:55
Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”
17:46
Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele”
17:36
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 6 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB