Cât de gravă este accidentarea lui Nsimba. Nu a jucat cu U Cluj

Pentru meciul cu Universitatea Cluj, Universitatea Craiova nu s-a putut baza pe Steven Nsimba. El nu a mai fost trecut nici măcar rezervă pe foaia de joc.
Potrivit Fanatik.ro, Steven Nsimba a suferit o accidentare la ultimul antrenament înaintea finalei Cupei României.
Accidentarea nu este însă una gravă. Cel mai probabil Steven Nsimba va fi apt pentru meciul cu U Cluj, de duminică, de la ora 20.30, care va avea loc pe „Ion Oblemenco”.
Partida de duminică este decisivă în lupta pentru titlu, iar Coelho nu a vrut să rişte cu Nsimba în finala Cupei, astfel încât jucătorul să se accidenteze grav.
