Ca o mare familie! Jucătorii Craiovei, momente superbe alături de fani după victoria din finala Cupei

Universitatea Craiova a cucerit Cupa României la Sibiu, după o finală cu U Cluj decisă la loviturile de departajare, după 0-0 în 120 de minute. Laurențiu Popescu a fost eroul din Bănie, după ce a scos penalty-ul executat de Iulian Cristea.

După ce au primit trofeul din partea președintelui FRF Răzvan Burleanu, jucătorii lui Filipe Coelho au mers în zona ocupată de suporterii olteni pentru a sărbători împreună cu fanii.

Universitatea Craiova are o șansă uriașă de a face eventul, după ce a cucerit Cupa României. Oltenii vor avea un nou meci decisiv cu Universitatea Cluj, dar de această dată, pentru campionat.

Victoria din finala Cupei a declanșat sărbătoarea în Bănie, dar și pe arena din Sibiu, acolo unde jucătorii lui Filipe Coelho au sărbătorit alături de final.

Imediat ce Răzvan Burleanu le-a înmânat trofeul, aceștia au mers în fața peluzei ocupată de proprii fani și au cântat și sărbătorit împreună cu ei.