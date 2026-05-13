Ca o mare familie! Jucătorii Craiovei, momente superbe alături de fani după victoria din finala Cupei

Universitatea Craiova a cucerit Cupa României la Sibiu, după o finală cu U Cluj decisă la loviturile de departajare, după 0-0 în 120 de minute. Laurențiu Popescu a fost eroul din Bănie, după ce a scos penalty-ul executat de Iulian Cristea.
După ce au primit trofeul din partea președintelui FRF Răzvan Burleanu, jucătorii lui Filipe Coelho au mers în zona ocupată de suporterii olteni pentru a sărbători împreună cu fanii.
Jucătorii Craiovei au sărbătorit triumful din Cupă alături de fani
Universitatea Craiova are o șansă uriașă de a face eventul, după ce a cucerit Cupa României. Oltenii vor avea un nou meci decisiv cu Universitatea Cluj, dar de această dată, pentru campionat.
Victoria din finala Cupei a declanșat sărbătoarea în Bănie, dar și pe arena din Sibiu, acolo unde jucătorii lui Filipe Coelho au sărbătorit alături de final.
Imediat ce Răzvan Burleanu le-a înmânat trofeul, aceștia au mers în fața peluzei ocupată de proprii fani și au cântat și sărbătorit împreună cu ei.
- Coelho: “E important să stăm cu picioarele pe pământ!” Ce mesaj are pentru jucători înainte de finala din campionat
- Nicuşor Bancu se aşteată la un meci greu în campionat, cu U Cluj: “Vin să-şi ia revanşa”
- Cristiano Bergodi aşteaptă paşii greşiţi ai oltenilor: “Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri”
- „M-au făcut mult să sufăr!” Craioveanu i-a „certat” pe jucători după finală și le cere un lucru duminică
- Promisiunea lui Screciu după ce Craiova a luat Cupa: “Ne pregătim să câştigăm şi campionatul”