Cristiano Bergodi aşteaptă paşii greşiţi ai oltenilor: “Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri”

Radu Constantin Publicat: 13 mai 2026, 23:42

Comentarii
Cristiano Bergodi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5, miercuri seară, la Sibiu.

„Ăsta e fotbalul, nu pot reproșa nimic jucătorilor. La penalty-uri am marcat de 5 ori, nu a fost loterie, nu a marcat Iulian, dar nu am ce să-i reproșez. Ei au controlat, dar nu și-au creat ocazii. Am schimbat în repriza a doua, am băgat și 3 fundași, apoi am avut accidentări și am făcut 4-4-2 în prelungiri.

Nu e ușor să joci cu 2 atacanți masivi. Underii sunt Trică și El Sawy, așa a trebuit să schimbăm. Asta e, mergem duminică la ei și vedem. Nu am discutat cu Cristea. A apărat bine Popescu la șutul lui Iulian. Era pe colț. A nimerit colțul și a apărat. Asta se întâmplă la penalty-uri, se poate întâmpla orice.

După ce ai pierdut finala Cupei mergi în Bănie pentru finala campionatului. Important e să facem un meci bun. Încercăm să ridicăm moralul. Asta e viața unui jucător, a unui antrenor, a unui club. Trebuie să știm să pierdem. Păcat, meciul a fost echilibrat. Ei au jucători buni, împing bine pe benzi, nu pot să le reproșez nimic băieților mei.

Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri. Campionatul se poate prelungi cu o săptămână. Ei trebuie să ne bată. Dacă reușesc, jos pălăria, dar avem și varianta egalului. E presiunea pe ei. Au moral bun, noi suntem puțin așa, dar ăsta e fotbalul, nu putem face o tragedie”, a declarat Bergodi, la Prima Sport.

