„M-au făcut mult să sufăr!” Craioveanu i-a „certat” pe jucători după finală și le cere un lucru duminică

Universitatea Craiova a câștigat pentru a 9-a oară în istorie Cupa României! A fost 0-0 după 120 de minute, iar la penalty-uri primele 11 execuții au fost impecabile. A ratat însă Iulian Cristea iar Cupa e la Craiova.

Universitatea Craiova poate câștiga duminică al treilea event din istorie, după cele din 1981 și 1991.

Craioveanu i-a certat pe jucători

Gică Craioveanu a fost fericit după partidă de victorie, însă nu de felul în care aceasta a fost obținută. Toate gândurile sunt însă la meciul de duminică.

„M-au făcut să sufăr mult în această seară. Nu-mi place să prelungim meciul și să trăim la limită mereu. Am avut noroc și cu Dinamo în prelungiri. Dacă nu era Laurențiu Popescu inspirat la Cristea, continua. Frumos e când joci bine, când îți domini adversarul, nu cât pui la încercare inimile oamenilor. Dacă Mendy era inspirat și pasa înainte mingea, acolo cred că s-a jucat meciul. S-a jucat să nu se piardă. Mister a avut încredere că nu vom lua gol. Nu au prea fost inspirați oamenii din atac. Craiova mereu a jucat bine când a avut un vârf clar. Nsimba are o problemă fizică. Cel mai important este meciul de duminică. Sunt foarte fericit, dar mă așteptam la alt joc. Mie mi-ar plăcea să joace Craiova ca Barcelona, cum o făcea City, să joace spectaculos. Nici noi pe vremea lui Cârțu la ultimul event nu jucam ca Milanul lui Sacchi. Craiova are un mare avantaj duminică pentru că se joacă în templu. Cu 30.000 de fani în spate va fi altceva” a spus Gică Craioveanu la Digisport.