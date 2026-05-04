Home | Fotbal | Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia

Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 22:07

Comentarii
Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia

Cristi Chivu cu jucătorii Interului, după obţinerea titlului / Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că îl apreciază de mult timp pe Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, și l-a descris drept un model “pentru oameni tineri din sport și tineri în general”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În primul rând, e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament (…) față de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport și tineri în general”, a arătat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan se gândeşte să îl decoreze în viitor pe Cristi Chivu

Șeful statului a afirmat că se gândește la decorarea sportivului român.

“Ne gândim la asta. Poate să câștige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a completat el.

Românul Cristian Chivu, care a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, este primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A, după portughezul Jose Mourinho, scrie presa italiană.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Observator
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir
22:59

LIVE VIDEOSporting – Guimaraes 3-0. Meci crucial al fostei campioane contra echipei românului Tony Strata
22:58

Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti
22:43

Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
22:25

Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
22:00

Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului
21:22

Galeria Rapidului, furibundă la adresa favoriţilor la meciul cu CFR Cluj! Ce le-au scandat fanii jucătorilor
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 4 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 5 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 6 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter