Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că îl apreciază de mult timp pe Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, și l-a descris drept un model “pentru oameni tineri din sport și tineri în general”.
“În primul rând, e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament (…) față de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport și tineri în general”, a arătat Nicușor Dan.
Nicuşor Dan se gândeşte să îl decoreze în viitor pe Cristi Chivu
Șeful statului a afirmat că se gândește la decorarea sportivului român.
“Ne gândim la asta. Poate să câștige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a completat el.
Românul Cristian Chivu, care a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, este primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A, după portughezul Jose Mourinho, scrie presa italiană.
- Sporting – Guimaraes 3-0. Meci crucial al fostei campioane contra echipei românului Tony Strata
- Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti
- Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
- Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
- Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului