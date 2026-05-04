Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan despre Cristi Chivu după ce antrenorul român a luat titlul cu Inter în Italia

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că îl apreciază de mult timp pe Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, și l-a descris drept un model “pentru oameni tineri din sport și tineri în general”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În primul rând, e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament (…) față de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport și tineri în general”, a arătat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan se gândeşte să îl decoreze în viitor pe Cristi Chivu

Șeful statului a afirmat că se gândește la decorarea sportivului român.

“Ne gândim la asta. Poate să câștige cinci campionate în Italia, poate în Marea Britanie. Ne gândim la asta”, a completat el.

Românul Cristian Chivu, care a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, este primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A, după portughezul Jose Mourinho, scrie presa italiană.