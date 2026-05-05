Home | Fotbal | Liga 1 | “O minune!” Basarab Panduru, dat pe spate de Daniel Pancu: “20 de ani de acum încolo nu mai face nimeni asta”

“O minune!” Basarab Panduru, dat pe spate de Daniel Pancu: “20 de ani de acum încolo nu mai face nimeni asta”

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 8:21

Comentarii
O minune! Basarab Panduru, dat pe spate de Daniel Pancu: 20 de ani de acum încolo nu mai face nimeni asta

Basarab Panduru / Captură Orange Sport

Basarab Panduru este impresionat de munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj. Ajuns în Gruia în toamnă, când nimeni nu mai spera la play-off, Pancu a transformat-o pe CFR şi a ajuns să spere în continuare la titlu, după victoria obţinută în Giuleşti luni seară, acolo unde a învins-o pe Rapid cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru CFR Cluj, aceasta a fost a treia victorie consecutivă şi a patrulea meci la rând fără înfrângere. Ultimul meci pierdut a avut loc în urmă cu aproape o lună, pe Oblemenco, împotriva Universităţii Craiova.

Basarab Panduru l-a lăudat pe Daniel Pancu: “Nu cred că putea să facă nimein ce a făcut Pancu la CFR Cluj”

Basarab Panduru este de părere că ce a reuşit Daniel Pancu la Rapid este o minune şi nu crede că cineva va mai reuşi o astfel de serie. În iarnă, CFR Cluj a avut şapte victorii la rând în Liga 1 şi 11 meciuri consecutive fără înfrângere.

Cu toate acestea, Basarab Panduru i-a taxat pe jucătorii echipei din Gruia pentru repriza secundă mult mai slabă, când au şi tremurat pentru victorie pe final de meci:

“Repriza a doua mi-a dat senzaţia că Rapid se poate transforma în următoarele etape, mi-a plăcut ce am văzut. Rapidul marchează şi pe final sunt o grămadă de ocazii, dacă se termina 2-2 nu mă mira, sincer.

Reclamă
Reclamă

Nu prea am înţeles CFR-ul, dar marchează de două ori, de ce în repriza a doua au ajuns în situaţia asta sa se termine meciul egal?! La Rapid iar te intrebi de ce nu funcţionează nimic în prima repriză? E ceva acolo, nu ştiu, o frică, tensiune cu suporterii, e ceva ce nu e în regulă.

(…) Nu cred că putea să facă nimeni ce a făcut Pancu la CFR. 20 de ani de acum încolo nu mai leagă nimeni atâtea victorii consecutive. Când a venit Pancu era ceva… Nici nu ziceai că poate bate pe cineva. Asta chiar e o minune!”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

Cât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţCât ne costă moţiunea. Prăbuşirea leului aduce scumpiri în lanţ
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Observator
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
Fanatik.ro
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
10:11

Protest în masă la o echipă din Liga a 2-a. Șapte jucători nu fac deplasarea din cauza restanțelor salariale
10:02

Neymar, scandal cu fiul lui Robinho la antrenament! Fostul star de la Barcelona, acuzat că l-a pălmuit pe puştiul de 18 ani
9:44

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena! Povestea ultimelor finale de la Cupă Mondială
9:35

Pep Guardiola s-a abţinut cu greu după Everton – Manchester City 3-3: “Ce pot să mai spun?”. Ce a spus despre lupta la titlu
9:31

Italienii au numit “secretul lui Chivu” după titlul câștigat cu Inter: “A redescoperit valoarea a ceva antic”
8:51

“Cine a făcut asta e un imbecil”. Cornel Dinu a făcut praf noul logo al lui Dinamo: “Virgule cu răhăței”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo 6 Reacţia surprinzătoare a CCA după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol din offside!
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”