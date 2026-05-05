“O minune!” Basarab Panduru, dat pe spate de Daniel Pancu: “20 de ani de acum încolo nu mai face nimeni asta”

Basarab Panduru este impresionat de munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj. Ajuns în Gruia în toamnă, când nimeni nu mai spera la play-off, Pancu a transformat-o pe CFR şi a ajuns să spere în continuare la titlu, după victoria obţinută în Giuleşti luni seară, acolo unde a învins-o pe Rapid cu 2-1.
Pentru CFR Cluj, aceasta a fost a treia victorie consecutivă şi a patrulea meci la rând fără înfrângere. Ultimul meci pierdut a avut loc în urmă cu aproape o lună, pe Oblemenco, împotriva Universităţii Craiova.
Basarab Panduru l-a lăudat pe Daniel Pancu: “Nu cred că putea să facă nimein ce a făcut Pancu la CFR Cluj”
Basarab Panduru este de părere că ce a reuşit Daniel Pancu la Rapid este o minune şi nu crede că cineva va mai reuşi o astfel de serie. În iarnă, CFR Cluj a avut şapte victorii la rând în Liga 1 şi 11 meciuri consecutive fără înfrângere.
Cu toate acestea, Basarab Panduru i-a taxat pe jucătorii echipei din Gruia pentru repriza secundă mult mai slabă, când au şi tremurat pentru victorie pe final de meci:
“Repriza a doua mi-a dat senzaţia că Rapid se poate transforma în următoarele etape, mi-a plăcut ce am văzut. Rapidul marchează şi pe final sunt o grămadă de ocazii, dacă se termina 2-2 nu mă mira, sincer.
Nu prea am înţeles CFR-ul, dar marchează de două ori, de ce în repriza a doua au ajuns în situaţia asta sa se termine meciul egal?! La Rapid iar te intrebi de ce nu funcţionează nimic în prima repriză? E ceva acolo, nu ştiu, o frică, tensiune cu suporterii, e ceva ce nu e în regulă.
(…) Nu cred că putea să facă nimeni ce a făcut Pancu la CFR. 20 de ani de acum încolo nu mai leagă nimeni atâtea victorii consecutive. Când a venit Pancu era ceva… Nici nu ziceai că poate bate pe cineva. Asta chiar e o minune!”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
