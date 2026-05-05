“Cine a făcut asta e un imbecil”. Cornel Dinu a făcut praf noul logo al lui Dinamo: “Virgule cu răhăței”

Cornel Dinu se numără printre contestatarii noii sigle a lui Dinamo. Recent, clubul a anunțat un rebranding complet, iar stema folosită din 2004, cea cu cei doi câini roșii, urmează să fie înlocuită din vară cu un logo mult mai minimalist, în genul emblemei actuale de la Juventus.
Dinamo a luat o decizie radicală în materie de marketing și urmează să își modifice sigla începând cu sezonul viitor. După cum era de așteptat, alegerea făcută de club a împărțit lumea în două tabere diferite, iar în cea “contra” se află și Cornel Dinu, unul dintre cei mai mari jucători din istoria clubului alb-roșu.
“Așa ceva nu are vreo legătură, e infernal”. Cornel Dinu critică dur rebranding-ul de la Dinamo
Fostul fundaș central și-a exprimat în mod vehement nemulțumirea cu privire la noul logo și mai ales cu oamenii care au ales să schimbe emblema cu cei doi câini roșii. Într-un discurs marcă înregistrată, Dinu crede că noua emblemă a lui Dinamo nu are vreo legătură cu identitatea clubului.
“Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.
Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot, schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic vor să-și facă prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie.
Eu am avut 39 de ani adunați la Dinamo, dar așa ceva nu are vreo legătură, e infernal. Dinamo se identifică prin câinii roșii, dacă vrei să scapi de istoria cu D-ul slav, o faci prin câinii roșii, ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui.
Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar D-ul istoric și câinii cei care am slujit Dinamo“, a spus fostul mare jucător din Ștefan cel Mare, potrivit prosport.ro.
Cornel Dinu a jucat 18 ani din cariera sa la Dinamo (1965-1983), peroadă în care a câștigat șase titluri și două Cupe ale României. Ca antrenor al “câinilor”, a câștigat două titluri și alte două cupe.
