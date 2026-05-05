România – Coreea de Sud 4-1. Tricolorii au încheiat Campionatul Mondial Divizia I/B cu o victorie

România a câştigat cu 4-1 meciul cu Coreea de Sud, ultimul din cadrul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/B, de la Shenzhen. Tricolorii au ratat promovarea în Divizia I/A şi vor juca în aceeaşi divizie anul viitor. În urma acestui succes, România a urcat pe locul 2, dar aşteaptă şi duelul dintre China şi Estonia pentru a cunoaşte clasamentul final.

România a încheiat turneul din China cu trei victorii (Olanda, Spania şi Coreea de Sud) şi două înfrângeri (China şi Estonia).

3/3 Min. 14:47: România – Coreea de Sud 4-1: Tamas Reszegh înscrie şi el. Tricolorii au dus scorul la 4-1.

2/3 Min. 18:15: România – Coreea de Sud 3-1. Un nou gol marcat de tricolori în powerplay. De data aceasta, Hunor Csaszar a înscris.