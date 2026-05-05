România – Coreea de Sud 4-1. Tricolorii au încheiat Campionatul Mondial Divizia I/B cu o victorie

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 8:41 / Actualizat: 5 mai 2026, 9:42

Hunor Csaszar şi Patrik Imre / Facebook FRHG

România a câştigat cu 4-1 meciul cu Coreea de Sud, ultimul din cadrul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/B, de la Shenzhen. Tricolorii au ratat promovarea în Divizia I/A şi vor juca în aceeaşi divizie anul viitor. În urma acestui succes, România a urcat pe locul 2, dar aşteaptă şi duelul dintre China şi Estonia pentru a cunoaşte clasamentul final.

România a încheiat turneul din China cu trei victorii (Olanda, Spania şi Coreea de Sud) şi două înfrângeri (China şi Estonia).

Final de meci. România – Coreea de Sud 4-1. Tricolorii încheie turneul de la Shenzen cu o victorie. 

3/3 Min. 14:47: România – Coreea de Sud 4-1: Tamas Reszegh înscrie şi el. Tricolorii au dus scorul la 4-1.

2/3 Min. 18:15: România – Coreea de Sud 3-1. Un nou gol marcat de tricolori în powerplay. De data aceasta, Hunor Csaszar a înscris.

2/3 Min. 10:25: România – Coreea de Sud 2-1. Tamas Kanya a recuperat excelent pucul în preajma porţii sud-coreene, după care i-a pasat în spate lui Oliver Gecse, care i-a readus în avantaj pe tricolori.

2/3 Min. 07:26: România – Coreea de Sud 1-1. Minwan Kang a restabilit egalitatea.

1/3 Min. 08:13: România – Coreea de Sud 1-0: Tricolorii au deschis scorul. Yevgeni Skachkov a înscris din pasa lui Csaszar Hunor.

Update 07:30: A început meciul.

Cu o victorie în faţa Coreei de Sud în timp regulamentar, România ar trece pe locul 2. Echipa lui Markus Juurikkala va avea şi ca Estonia să învingă China în ultimul meci.

Rezultatele României la Campionatul Mondial, Divizia I/B, de la Shenzhen

  • România – Olanda 7-0
  • România – China 3-4 (d.p)
  • România – Spania 4-1
  • România – Estonia 1-3

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
    Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager)
