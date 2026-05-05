Pep Guardiola s-a abţinut cu greu după Everton – Manchester City 3-3: “Ce pot să mai spun?”. Ce a spus despre lupta la titlu

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, s-a abţinut să nu critice arbitrajul, după meciul de pe terenul lui Everton, încheiat la egalitate, scor 3-3. “Cetăţenii” au făcut un pas greşit în lupta la titlu şi, chiar dacă au un meci mai puţin disputat, au nevoie de un pas greşit din partea lui Arsenal în ultimele trei etape.
Înainte de pauză, Doku a fost faultat dur de Michael Keane, iar jucătorul lui Everton s-a ales doar cu un cartonaş galben din partea arbitrului Michael Oliver. Doku a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a putut continua partida, el marcând golul egalizator în al şaptelea minut al prelungirilor.
Pep Guardiola, iritat de arbitraj în Everton – Manchester City 3-3: “Să analizeze experţii”
Cu toate acestea, banca lui Manchester City se aştepta la un cartonaş roşu pentru Keane, dar Pep Guardiola s-a abţinut la finalul partidei. Mai întâi, la Sky Sports, el a spus că specialiştii trebuie să decidă, în timp ce la conferinţa de presă a fost mult mai acid.
“Ce pot să spun? Cartonaş galben. Timp de 50 de secunde, Doku a fost scos din joc, aştepta să revină”, a spus Pep Guardiola, la conferinţa de presă, zâmbind ironic. Spaniolul a încheiat discuţia despre arbitraj spunând: “Nu e treaba mea”.
În ceea ce priveşte lupta la titlu din Anglia, Guardiola a recunoscut că echipa sa a făcut un pas în spate şi că titlul e în mâinile lui Arsenal. Cu toate acestea, spaniolul se mulţumeşte şi cu punctul obţinut pe finalul partidei.
“Era în mâinile noastre. Acum nu mai este. Avem Brentford sâmbătă și vom vedea ce se întâmplă. Un punct e mai bun decât nimic. Everton a jucat incredibil, incredibil de agresiv”, a mai spus Pep Guardiola, potrivit The Guardian.
În acest moment, Manchester City se află pe locul 2, cu 71 de puncte, în timp ce Arsenal, cu un meci mai mult disputat, este pe primul loc, cu 76 de puncte. Pentru “cetăţeni” urmează meciul de sâmbătă cu Brentford, în timp ce Arsenal va merge duminică pe terenul lui West Ham.
