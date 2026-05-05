Pep Guardiola s-a abţinut cu greu după Everton – Manchester City 3-3: “Ce pot să mai spun?”. Ce a spus despre lupta la titlu

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, s-a abţinut să nu critice arbitrajul, după meciul de pe terenul lui Everton, încheiat la egalitate, scor 3-3. “Cetăţenii” au făcut un pas greşit în lupta la titlu şi, chiar dacă au un meci mai puţin disputat, au nevoie de un pas greşit din partea lui Arsenal în ultimele trei etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de pauză, Doku a fost faultat dur de Michael Keane, iar jucătorul lui Everton s-a ales doar cu un cartonaş galben din partea arbitrului Michael Oliver. Doku a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a putut continua partida, el marcând golul egalizator în al şaptelea minut al prelungirilor.

Pep Guardiola, iritat de arbitraj în Everton – Manchester City 3-3: “Să analizeze experţii”

Cu toate acestea, banca lui Manchester City se aştepta la un cartonaş roşu pentru Keane, dar Pep Guardiola s-a abţinut la finalul partidei. Mai întâi, la Sky Sports, el a spus că specialiştii trebuie să decidă, în timp ce la conferinţa de presă a fost mult mai acid.

“Ce pot să spun? Cartonaş galben. Timp de 50 de secunde, Doku a fost scos din joc, aştepta să revină”, a spus Pep Guardiola, la conferinţa de presă, zâmbind ironic. Spaniolul a încheiat discuţia despre arbitraj spunând: “Nu e treaba mea”.