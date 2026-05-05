Italienii au numit “secretul lui Chivu” după titlul câștigat cu Inter: “A redescoperit valoarea a ceva antic”

Andrei Nicolae Publicat: 5 mai 2026, 9:31

Cristi Chivu, în timpul sărbătorii de titlu a lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu a devenit personaj principal în Italia după ce a reușit să câștige titlul alături de Inter la primul său sezon pe banca “nerazzurrilor”. Un jurnalist al unui cotidian cunoscut a analizat impactul pe care l-a avut antrenorul român pe Meazza și este de părere că acesta a plusat mult pe latura psihologică.

Inter a cucerit duminică Scudetto-ul cu numărul 21 în Serie A, după ce a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0 și s-a distanțat de Napoli la o diferență suficientă care să îi asigure matematic trofeul. După meciul de pe Giuseppe Meazza, pentru “nerazzurri” a urmat sărbătoarea din Piața Domului, iar jurnaliștii italieni au trecut la treabă pentru a analiza cum s-a ajuns la această situație.

“Chivu, maestrul sufletului nerazzuro: Scudetto-ul unui antrenor psiholog”

În Tutto Mercato Web, jurnalistul Bruno Cadelli a vorbit despre venirea lui Chivu pe banca unui Inter rănit, care în sezonul trecut își ratase toate obiectivele, respectiv campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor, cea din urmă după un eșec cu 5-0 cu Paris Saint-Germain în ultimul act.

Omul din presă a titrat “Chivu, maestrul sufletului nerazzuro: Scudetto-ul unui antrenor psiholog” și a analizat modul în care antrenorul român a făcut fiecare om din vestiarul său să se simtă special.

Secretul lui Chivu, cel care i-a permis să iasă în evidență, a fost latura psihologică. Puțină vorbă, multă acțiune și muncă obsesivă, inclusiv o căutare pentru o umilință pierdură. DIn prima zi, Chivu a avut pe mână un grup de campioni care deja au avut succes, dar care erau fragili și care veneau după un sezon înveselitor care s-a încheiat în cel mai prost mod posibil.

Chivu i-a privit pe toți în ochi, întotdeauna (sau aproape întotdeauna) găsind cuvintele corecte. Calhanoglu, după furtuna de după Cupa Mondială a Cluburilor, a strălucit ca far în noapte. Lautaro, de la care erau așteptări din postura de căpitan și golgheter, a jucat mereu cu «foc», în ciuda accidentărilor puțin prea multe. Thuram a fost acolo când a contat și când echipa părea că e cu spatele la zid.

Chivu a creat un mediu unde toată lumea s-a simțit ca un protagonist, unde greșelile nu erau pedepsite, ci un stimul de a o lua de la capăt. A scăzut tensiunea când era crescută și a ridicat-o în stilul său, în tăcere, când echipa riscă să se complacă.

Într-un fotbal dominat din ce în ce mai mult de tate, algoritmi și analize video, a redescoperit valoarea a ceva antic și prețios: încrederea și abilitatea de a face fiecare jucător să se simtă văzut, auzit și important. Nu e rău din partea unui începător pe banca unei echipe mari“, a notat jurnalistul italian în analiza sa.

