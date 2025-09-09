Ce face azi starul trecut pe la Inter și Roma pe care Mirel Rădoi l-a adus la FCSB - Antena Sport

În septembrie 2015, marocanul Houssine Kharja semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract.
Fotbalist important, cu 78 de selecții la naționala Marocului și trecut pe la Sporting Lisabona, Roma, Inter sau Fiorentina, Kharja accepta oferta de 10.000 de euro pe lună a lui Gigi Becali și devenea cel mai titrat jucător ajuns în campionatul României.
Houssine Kharja, dezamăgit după aventura în România
Marocanul a devenit imediat titular în echipa pregătită de Mirel Rădoi și a reușit două pase de gol în primele sale trei apariții, cu Voluntari și CSMS Iași. Din nefericire, s-a accidentat grav în luna noiembrie, o ruptură de ligamente. A revenit pe teren abia peste patru luni, în februarie 2016, la un alt meci cu Voluntari.
După acel joc, Houssine Kharja a dispărut din echipă și nu a mai prins niciun minut pentru FCSB, preluată între timp de Laurențiu Reghecampf. În mai 2016, nord-africanul și-a reziliat contractul și s-a retras din activitate.
La plecare, Kharja declara că e dezamăgit de ce a pățit la FCSB: „Sunt supărat pentru că Meme Stoica a zis în presă că mi-am luat banii și apoi nu am mai avut motivație să joc. Nu-mi plac oamenii care vorbesc așa, pe la spate. Cu antrenorul nou nu am avut o relație bună încă din prima zi. Nu știu care era problema lui”, spunea marocanul.
● 11 meciuri și două pase de gol sunt cifrele lui Kharja la FCSB.
● 117 meciuri în Serie A, unde a marcat 13 goluri, are marocanul în carieră.
Houssine Kharja azi: om important la FIFA și apropiat de PSG
După retragere, Houssine Kharja a rămas în lumea fotbalului. A lucrat o vreme pentru Federația de Fotbal din Maroc, ca descoperitor de talente cu origini marocane în Europa. Apoi, a intrat în echipa FIFA Legends, unde a participat la evenimente sportive și caritabile alături de nume uriașe precum Alessandro Del Piero, Wesley Sneijder, Youri Djorkaeff ori Maxi Rodríguez.
Astăzi, Kharja a avansat și este președintele birourilor FIFA din Doha, Qatar. Misiunea lui este să promoveze fotbalul în regiune și să ajute la implementarea proiectelor FIFA. Practic, fostul fotbalist de FCSB este azi unul dintre oamenii de încredere ai lui Gianni Infantino, președintele FIFA.
De asemenea, marocanul păstrează legături apropiate cu Nasser Al-Khelaïfi, patronul qatarez al lui PSG. După ce parizienii au câștigat Liga Campionilor, la sfârșitul lunii mai, Kharja a participat la sărbătoarea clubului și au circulat inclusiv zvonuri că ar putea intra în conducerea lui PSG!
