Ce face azi starul trecut pe la Inter și Roma pe care Mirel Rădoi l-a adus la FCSB - Antena Sport

În septembrie 2015, marocanul Houssine Kharja semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalist important, cu 78 de selecții la naționala Marocului și trecut pe la Sporting Lisabona, Roma, Inter sau Fiorentina, Kharja accepta oferta de 10.000 de euro pe lună a lui Gigi Becali și devenea cel mai titrat jucător ajuns în campionatul României.

Houssine Kharja, dezamăgit după aventura în România

Marocanul a devenit imediat titular în echipa pregătită de Mirel Rădoi și a reușit două pase de gol în primele sale trei apariții, cu Voluntari și CSMS Iași. Din nefericire, s-a accidentat grav în luna noiembrie, o ruptură de ligamente. A revenit pe teren abia peste patru luni, în februarie 2016, la un alt meci cu Voluntari.

După acel joc, Houssine Kharja a dispărut din echipă și nu a mai prins niciun minut pentru FCSB, preluată între timp de Laurențiu Reghecampf. În mai 2016, nord-africanul și-a reziliat contractul și s-a retras din activitate.

La plecare, Kharja declara că e dezamăgit de ce a pățit la FCSB: „Sunt supărat pentru că Meme Stoica a zis în presă că mi-am luat banii și apoi nu am mai avut motivație să joc. Nu-mi plac oamenii care vorbesc așa, pe la spate. Cu antrenorul nou nu am avut o relație bună încă din prima zi. Nu știu care era problema lui”, spunea marocanul.