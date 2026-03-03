Ce loc ocupă Liga 1 la venituri, la nivel european. Capitolul cu cea mai spectaculoasă creştere în fotbalul românesc - Antena Sport

Închide meniul
Ce loc ocupă Liga 1 la venituri, la nivel european. Capitolul cu cea mai spectaculoasă creştere în fotbalul românesc

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 11:59

Trofeul Ligii 1, la parada FCSB-ului / Sport Pictures

FRF a anunţat ce loc ocupă România la capitolul venituri, la nivel european. Federaţia a publicat concluziile rapotului “The European Club Finance”, publicat de UEFA, pe anul 2024.

Fotbalul a înregistrat venituri record, trendul fiind unul ascendent. Forul european a analizat peste 700 de cluburi din primele ligi din Europa, inclusiv cele din Liga 1.

România, locul 20 în Europa la venituri din fotbal

Conform raportului UEFA, România ocupă locul 20 la nivel european, la veniturile generate de cluburile din Liga 1. Cea mai spectaculoasă creştere, în 2024, a fost înregistrată la nivelul încasărilor din vânzările de bilete, cu o creştere de 40% faţă de precedentul an.

“În acest peisaj, România ocupă locul 20 în Europa după veniturile agregate ale cluburilor din prima divizie. În anul financiar 2024, cluburile românești au generat venituri totale de 115 milioane de euro, în creștere cu 18% față de 2023.

Capitolul cu cea mai spectaculoasă evoluție este cel al încasărilor din bilete, care au atins 18 milioane de euro, o creștere de 40% într-un singur an. La acest indicator, România urcă până pe locul 11 în Europa. În schimb, veniturile provenite din competițiile UEFA au fost de 11 milioane de euro, poziționând țara pe locul 29 la acest capitol”, notează frf.ro.

De asemenea, raportul UEFA, explicat de FRF, menţionează că între 2014 şi 2024, veniturile din transferuri au “explodat”, cunoscând o creştere uriaşă, cu 211%. Şi veniturile comerciale au atins sume record, de peste nouă miliarde de euro în 2024.

FRF menţionează că fotbalul românesc se remarcă şi la capitolul investiţii în infrastructură, cu zece noi stadioane, în ultimul deceniu: “Ţara ocupă locul 8 în Europa din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii sportive“, mai menţionează Federaţia.

