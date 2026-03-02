Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: "E senzaţional" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: "E senzaţional"

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”

Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 9:23

Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: E senzaţional

Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali / Colaj Hepta & Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei are în plan să construiască un departament de scouting, după ratarea play-off-ului.

Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de faptul că Gigi Becali ar lua o decizie excelentă. “Mister” este de părere că un departament de scouting nu ar trebui să lipsească de la un club de talia FCSB-ului.

Ilie Dumitrescu a lăudat planul lui Gigi Becali de la FCSB

Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii şi despre posibila revenire a lui Mirel Rădoi la FCSB, anunţată de Gigi Becali. Fostul internaţional este de părere că antrenorul nu va accepta să lucreze din nou la FCSB.

“Un lucru senzațional. Ăsta e un lucru extraordinar, dacă Gigi decide să aibă departament de scouting. Trebuie să ai un departament de scouting. Un club de talia FCSB-ului trebuie să aibă departament de scouting.

Mirel Rădoi nu cred că acceptă poziția asta. Dacă tot are încredere în Mirel Rădoi, să fie un manager, antrenor care să decidă ce jucători să vină la FCSB. Adică să fie antrenor, dar și să aibă decizia de a transfera jucători.

Proiectul ăsta de la Craiova e al lui Rădoi și n-a greșit nici cu Nsimba, nici cu Assad, nici cu Băluță, nici cu Etim, nici cu Isenko, nici cu Romanchuk. Rus, venit tot la dorința lui. Clar a fost proiectul lui. E bună și ideea cu departament de scouting, să investească în zona asta, contează enorm”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
