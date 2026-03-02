Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: "E senzaţional" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei are în plan să construiască un departament de scouting, după ratarea play-off-ului.

Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de faptul că Gigi Becali ar lua o decizie excelentă. “Mister” este de părere că un departament de scouting nu ar trebui să lipsească de la un club de talia FCSB-ului.

Ilie Dumitrescu a lăudat planul lui Gigi Becali de la FCSB

Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii şi despre posibila revenire a lui Mirel Rădoi la FCSB, anunţată de Gigi Becali. Fostul internaţional este de părere că antrenorul nu va accepta să lucreze din nou la FCSB.

“Un lucru senzațional. Ăsta e un lucru extraordinar, dacă Gigi decide să aibă departament de scouting. Trebuie să ai un departament de scouting. Un club de talia FCSB-ului trebuie să aibă departament de scouting.

Mirel Rădoi nu cred că acceptă poziția asta. Dacă tot are încredere în Mirel Rădoi, să fie un manager, antrenor care să decidă ce jucători să vină la FCSB. Adică să fie antrenor, dar și să aibă decizia de a transfera jucători.